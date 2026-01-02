Säsongsarbete som parkarbetare med specialkompetens sökes i Eskilstuna

Bemanniq AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eskilstuna
2026-01-02


Är du utbildad inom trädgård och har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete inom park- och grönyteskötsel? Söker du ett säsongsarbete med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta utomhus och bidra till välskötta parker och utemiljöer? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Om uppdraget
BemannIQ söker nu två parkarbetare med specialkompetens för ett konsultuppdrag hos vår kund inom offentlig verksamhet inför säsongen 2026. Uppdraget sträcker sig från 4 maj till 30 oktober 2026.Arbetstiderna är förlagda vardagar måndag till fredag mellan 07.00-16.00.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong och behov men omfattar alla förekommande sedvanliga arbetsuppgifter inom parkskötsel.

Ogräsrensning

Häckklippning

Beskärning

Plantering

Kvalifikationer
Relevant trädgårdsutbildning

Dokumenterad arbetsliverfarenhet av parkskötsel

God växtkännedom

B-körkort

APV-behörighet (minst APV 1.1, 1.2 och 1.3)

Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt. Eftersom arbetet sker i offentlig miljö är det viktigt att du har ett professionellt och positivt bemötande gentemot allmänhet, kollegor och kundens personal. Du är flexibel och trivs med ett fysiskt arbete utomhus.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på BemannIQ erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail. För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på vikarie@bemanniq.se alternativt 08-122 00 450.
BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 samt certifierade inom Informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2015.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6995844-1771405".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanniq AB (org.nr 556947-2375), https://career.bemanniq.se
Eskilstuna Centrum (visa karta)
633 42  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
BemannIQ

Jobbnummer
9667558

