Säsongsarbete på Romme Alpins Skiduthyrning
2025-08-24
I vår Skiduthyrning bjuds det på varierade arbetsdagar där man kan kombinera jobb på flera olika avdelningar.
Här är du en del av ett stort team som varje dag hyr ut mellan 1000-3000 utrustningar. På vår avdelning gillar vi lagarbete, som är ett måste för att kunna överträffa våra gästers förväntningar.
Vårt största fokus är att gästerna ska få sin utrustning snabbt och professionellt för att kunna tillbringa så mycket tid som möjligt i backen och få en magisk skiddag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill vara med och skapa härliga skidupplevelser för våra gäster. Du kan jobba heltid eller extra.
För att lyckas behöver du vara glad, positiv och tycka om att kommunicera med andra människor. Om du även gillar att jobba i snabbt tempo, i team och självständigt så är du rätt person. Du behöver inte ha några förkunskaper om utrustningar, vi lär dig allt du behöver.
Vi gillar lite extra om du:
• Tycker om att jobba i team men också självständigt
• Gillar högt tempo
• Är bekväm med att kommunicera på svenska och/eller engelska
En vanlig dag hos oss:
I Skiduthyrningen är vår uppgift att överträffa gästernas förväntningar genom att leverera utrustningen snabbt och professionellt, det gör vi genom att:
• Tillsammans med dina arbetskamrater förbereda för öppning varje morgon
• Lämna ut förbokad och obokad utrustning så effektivt som möjligt
• Förbereda förbokad utrustning till nästkommande dag
• Ta emot utrustningar när gästerna är nöjda för dagen
• För några av oss ingår mottagning av grupper vid ankommande bussar och lunchavbyte i våra liftar i arbetsuppgifterna
Bra att veta om Romme Alpin:
Romme Alpin är en dag- och weekendskidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen, med upp till 6 000 besökare per dag och en blandning av skolelever och privatpersoner.
Säsongen börjar i mitten/slutet av december och slutar i slutet av mars/början av april.
Flest skidgäster har vi under helger och lov.
Anläggningen ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna. Romme Alpin är den största skidanläggningen utanför fjällvärlden och lockar gäster med den korta resvägen från många platser i Mellansverige.
Alla som arbetar på Romme Alpin får anpassade utbildningar inom service, de rutiner vi följer och de system vi använder.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt.
Romme Alpin är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar och det är möjligt att kombinera jobbet med arbete på andra avdelningar.
Lön enligt avtal med Hotell och Restaurang.
Din glädje och positiva inställning kan ta dig långt, vi ser därför fram emot att få träffa dig i vår rekryteringsprocess.
Hoppas vi ses!
Vänligen se vår hemsida för mer information:https://www.rommealpin.se/uthyrning__1053
