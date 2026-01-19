Säsongsarbete på Klosterfjordens Golfklubb
2026-01-19
Vill du jobba i en fantastisk miljö?
Klosterfjordens Golfklubb Golfklubb är belägen precis vid havet med en fantastisk utsikt.
Vi söker nu en engagerad greenkeepers till säsongen 2026.
Vill du jobba i en fantastisk miljö och för en klubb som värnar om att du utvecklas så sök nu!
Vi söker dig som trivs med att jobba fysiskt, utomhus, är morgonpigg då arbetet innebär tidiga morgnar och har en positiv inställning till att jobba i team!
Har du erfarenhet av yrket är det en fördel men inget krav.
Vår banchef peter är en god förebild inom branschen och kommer lära dig mycket under resans gång.
Anställningen är en säsongsanställning från 1 april till 31 oktober.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan eller frågor till:
info@klosterfjordens Golfklubb
Välkommen till ett jobb där du får vara med och skapa golfupplevelser i toppklass!
Ansökningarna hanteras löpande.
Mer infoPubliceringsdatum2026-01-19Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Uppdragsform
Sommarjobb / feriejobb
Publicerad
2026-01-09
Antal platser
1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@klosterfjordensgk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klosterfjordens Golf AB
(org.nr 556572-0314)
Kungsgården 4 (visa karta
)
432 96 ÅSKLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9691673