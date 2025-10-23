Säsongsarbete på ICA Vemdalsskalet
2025-10-23
Företaget består av tre ICAbutiker som finns i Vemdalen, Björnrike och Vemdalsskalet. Under säsong servar vi tusentals kunder varje dag. Med allt från nybakat bröd till gammeldags makaroner!
Är du sugen på att jobba i Sveriges snabbast växande skidort?
Hos oss är det viktigt att du kan hålla ett högt tempo och samtidigt hålla kunden i fokus. Du ska gilla att arbeta bland människor och kunna ge service i världsklass!
Jobbet är varierande så det kräver att du är flexibel och kan anpassa dig snabbt för nya utmaningar. För några av er så kommer ni att få beställningsansvar som är både utvecklande och roligt.
Vi gillar mat och hoppas att du också gör det. Goda matlagningskunskaper passar väl in i en matbutik, och våra gäster tar gärna del av tips och trix i köket.
Låter det som dig?
Ta chansen och skicka din ansökan till oss på ICA Vemdalsskalet för att få kunna vara med att arbeta i ett härligt gäng!
Tidigare erfarenhet av butiksarbete är merit men inte krav.
Vemdalen som destination består utav Vemdalen, Vemdalsskalet, Björnrike, Storhogna och Klövsjö och länkas samman med en skidbuss som går varje dag under vintern, eller om du själv har bil är det lätt att ta sig runt.
Vi anställer ett 20tal personer till säsongen och anställning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: Erik.Frisk@nara.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säsongsarbete". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livs i Vemdalen AB
(org.nr 556782-8792)
Storgårdsgatan 1 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
ICA Nära Kontakt
Butikschef
Erik Ivarsson Erik.Frisk@nara.ica.se 0684 311 60, 0738169653 Jobbnummer
9570190