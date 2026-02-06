Säsongsarbete inom park- och gatuskötsel
2026-02-06
Kommunens parker, lekparker, grönområden och gator planeras och underhålls för att ge möjlighet till välbefinnande för människor i alla åldrar.
Vi arbetar för att kommunen ska vara säker och tillgänglig och bidra till trivsel samt ge fysisk- och psykisk hälsa. De ska också bidra till mångfald och en god livsmiljö.
Tjänsterna är säsongsanställningar på heltid 100%. Tjänsterna är antingen under perioden maj till oktober eller juni till augusti.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera inom parkskötsel i offentlig miljö. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, men innefattas även av enskilt arbete. Arbetet kan också bestå av att hjälpa till med andra arbetsuppgifter inom driften. Visst administrativt arbete förekommer, till exempel tidrapportering.
Just nu söker vi anläggningsarbetare med följande arbetsuppgifter och inriktningar:
Anläggningsarbete, inriktning park
• skötsel av säsongsplanteringar, perennplanteringar, träd, häckar och buskar. Även vattning, städning, gräsklippning, trimning samt tillsyn och underhåll av lekplatser är en del av arbetsvardagen.
Anläggningsarbete, inriktning grönyteskötsel
• underhåll av grönytor på parkmark och kommunala fastigheter, främst gräsklippning med åkgräsklippare och trimning.
Inriktning maskinförare
Köra en av våra maskiner och vattna stadens sommarblommor och nyplanterade träd med hjälp av jordbrukstraktor. Andra arbetsuppgifter kan förekomma inom drift- och underhållenheten eller grönyteskötsel beroende på kompetens.
Inriktning lagbas till gymnasieungdomar
Under sommaren förstärks kommunen med ett antal feriearbetande ungdomar från årskurs 1 på gymnasiet. Vi söker dig som ska fungera som handledare åt dessa ungdomar. Det innebär att du blir en i teamet inom parkskötsel med fokus på att planera och leda ferieungdomarna både tillsammans med andra handledare och självständigt.
I tjänsten ingår arbetsuppgifter som skötsel av sommarblommor, ogräsrensning, vattning, städning, underhåll av utemöbler och tillsyn av lekparker.
De praktiska arbetsuppgifterna utförs tillsammans med ungdomarna där du är en god förebild. När ungdomarna inte är på plats så ingår du i ordinarie parkskötselteam.
Kvalifikationer
Vi ser med fördel att du som person är ansvarsfull, noggrann, flexibel och serviceinriktad. Arbetet är i både grupp och självständigt, det är viktigt att du tycker om att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi ser gärna att du har viss datorvana då rapportering ingår.
För samtliga tjänster gäller:
- Körkort med behörighet B manuell växellåda är ett krav, BE är meriterande.
- Utbildning "Arbete på väg" är meriterande.
- Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt maskinhantering är meriterande.
Här listas olika kvalifikationer beroende på vilken av tjänsterna du är intresserad av:
- Trädgårdsutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren finner tillräcklig (Inriktning park och lagbas)
- Röjsågsutbildning, RA (Inriktning grönyteskötsel)
- Erfarenhet av att leda och arbeta med ungdomar (Inriktning lagbas)
- Lämplig fordonsförarutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma tillräcklig (inriktning maskinförare)
- Giltigt körkort med behörigheterna B samt hjullastarbevis (gods och anläggning) är krav (Iinriktning maskinförare).
- Erfarenhet av att köra anläggningsmaskiner är meriterande (inriktning maskinförare).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du bidrar som kollega.
Känner du att du har begränsad erfarenhet, men vill lära dig yrket - varmt välkommen att söka!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval, intervjuer och rekrytering kan komma att ske löpande.
Vid anställning kan utdrag ur Polisens belastningsregistret behöva visas upp för arbetsgivaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Jonas Nordin, arbetsledare 0660-88415 Jobbnummer
9729092