Säsongsarbete I Vår Verkstad! Cewe Däck I Munka-Ljungby AB
Cewe Däck i Munka Ljungby AB / Montörsjobb / Ängelholm Visa alla montörsjobb i Ängelholm
2026-07-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cewe Däck i Munka Ljungby AB i Ängelholm
Om jobbet
Vi på CEWE Däck i Munka-Ljungby söker nu flera engagerade säsongsarbetare till vår verkstad inför kommande säsong. Hos oss får du en trygg arbetsplats med god stämning, stark laganda och möjlighet att utvecklas.
Vi är en mångsidig verkstad som erbjuder service till allt från små skottkärrehjul upp till stora lastvagnar och maskiner, vilket gör arbetet hos oss både varierat och lärorikt.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Skifte och tvätt av däck.
Däckservice och reparation av däck.
Hantera och strukturera vårt däckhotell.
Hålla ordning och reda i verkstaden för en säker arbetsmiljö.
Rådgivning och att ge en bra service till våra kunder.Profil
Du är en lagspelare som trivs när tempot skruvas upp under säsongstopparna.
Du arbetar självständigt med ett öga för både säkerhet och god service.
Du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Du trivs med ett fysiskt yrke där tunga lyft förekommer dagligen.
Meriterande för tjänsten:
Tidigare erfarenhet inom däck och fordon är ett plus. Det är särskilt meriterande om du har B-körkort, truckkort eller erfarenhet av arbete i lastvagnsverkstad.
Har du inte arbetat med detta tidigare? Din personlighet och din vilja är absolut viktigast för oss – vi ger dig en ordentlig intern upplärning på plats!
Praktisk information
Anställningsform: Säsongsarbete, tidsbegränsad anställning.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Mästaregatan 6, Munka-Ljungby.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Urval: Löpande intervjuer. Bakgrundskontroller tillämpas på slutkandidater.
Så ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till rasmus@cewedack.se
.
Märk mejlet i ämnesraden med "Ansökan Säsong". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: rasmus@cewedack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cewe Däck I Munka Ljungby AB
(org.nr 556802-3005)
Mästaregatan 6 (visa karta
)
266 35 MUNKA-LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cewe Däck i Munka Ljungby AB Jobbnummer
10004587