Säsongsarbete hos Alice Foodtruck (Sommar 2026)

Bonvica Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-03-24


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bonvica Group AB i Göteborg

Vill du jobba i en fartfylld och rolig miljö i sommar?
Alice Foodtruck söker nu engagerade säsongsarbetare till vår foodtruck!
Om jobbet:
Vi arbetar med streetfood på olika event, festivaler och cateringuppdrag runt om i Västsverige. Arbetet innebär att förbereda och servera mat, ta beställningar samt ge våra gäster en riktigt bra upplevelse.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är serviceinriktad och gillar att jobba med människor
Klarar av ett högt tempo och är stresstålig
Är flexibel med arbetstider (dag, kväll och helg)
Har ett intresse för mat (erfarenhet är meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Ett varierande och socialt arbete
Möjlighet att jobba på spännande event och platser
Ett härligt team och bra arbetsmiljö
Möjlighet till fortsatt arbete efter säsong

Period:
Sommar 2026 (med möjlighet till förlängning)
Placering:
Utgår från Göteborg med omnejd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Via mail
E-post: jobb@alicefoodtruck.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bonvica Group AB (org.nr 559245-1529)
Textilgatan 16 (visa karta)
415 11  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alice Foodtruck

Kontakt
Antonis Pyrros
antonispyrros@gmail.com
0735157495

Jobbnummer
9817478

Prenumerera på jobb från Bonvica Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bonvica Group AB: