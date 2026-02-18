Säsongsarbete: Gatu- och parkarbetare på Tekniska kontoret
2026-02-18
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Kommunstyrelseförvaltningen har en central roll i kommunen och arbetar med att ge professionellt stöd och service till förtroendevalda samt till kommunens verksamheter inom både förvaltningar och bolag.
Välkommen att bygga framtidens Sandviken med oss på Tekniska kontoret
Vi är hjärtat av kommunens infrastruktur - tillsammans skapar vi hållbara lösningar för en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Vi driver utvecklingen för att skapaen plats där människor trivs och företag växer.
Tekniska kontoret äger och hanterar försäljning av kommunens mark och fastigheter. Vi förvaltar och utvecklar parker, gator, skogar och byggnader och tillhandahåller lokaler för kommunens olika verksamheter. Tekniska kontoret är en verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen.
Vi växer - tillsammans
Tekniska kontoret genomgår nu en organisationsförändring. Vi utökar nu med ett stort antal nya tjänster. Det är en unik möjlighet för dig som vill vara med och forma vår väg framåt.
Bli en del av vårt team
* Möjligheter: Här får du chansen att påverka och forma staden och kommunen
* Samhällsnytta: Ditt arbete gör verklig skillnad för våra invånare
* Trivsel: du kommer till ett prestigelöst gäng som trivs tillsammans, lyfter och kompletterar varandras kompetenser för att lösa våra uppdrag. Vi gör varandra bättre och har roligt på jobbet.
Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Gatu- och parkenheten på Tekniska kontoret ansvarar för drift och skötsel av kommunens utemiljö. Det innefattar planering, utveckling, underhåll och förvaltning av kommunens offentliga områden så som gator, parker, torg och andra utomhusmiljöer. Tillsammans arbetar vi för att skapa en säker, väl fungerande och attraktiv utemiljö för våra invånare och besökare.
Vi söker nu säsongsarbetare för sommaren 2026!
Du kommer att arbeta med renhållning av gator, parker och grönytor samt utföra skötseluppgifter som gräsklippning, trimning, häckklippning, bevattning, ogräsrensning och lövhantering. Arbetet innefattar även enklare planteringsarbeten, rapportering av egenkontroller och avvikelser samt handledning av sommarjobbare under högsäsongen. Tjänsten är på heltid, dagtid och innebär ett varierat och fysiskt aktivt arbete utomhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort för manuellt växlad bil och trivs med att arbeta utomhus i alla väder och är tillgänglig perioden april till oktober. Du kommer att vara vårt ansikte utåt mot medborgare, hyresgäster och besökare till kommunen. Konsten att arbeta bra med andra människor, vara utåtriktad och ha lätt för att skapa kontakter samtidigt som du håller en hög servicenivå ser vi därför som en självklarhet.
Tidigare erfarenhet av park- eller trädgårdsskötsel samt erfarenhet av att handleda andra är meriterande, liksom lokalkännedom i Sandvikens kommun.
För att trivas hos oss och för att kunna leverera i ditt uppdrag är det viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter och gärna se möjligheter i förändringar. Du trivs bra med att jobba i grupp men har inga problem att arbeta självständigt och agera efter egen övertygelse.
Vi tror på att vi tillsammans gör varandra bättre och söker även dig som besitter förmågan att relatera sig till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Möjlighet att börja tidigare kan finnas och tjänsterna kan tillsättas löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se. Där hittar du även kontaktuppgifter till vår inflyttarlots som kan hjälpa dig med olika kontakter och ge dig tips inför ditt val av bostad.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
