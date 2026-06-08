Säsongsarbetare till skörden i Strängnäs
Boxflow Staffing Syd AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Strängnäs Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Strängnäs
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
VÅRT ERBJUDANDE
Nu söker vi flexibla och självgående säsongsarbetare till vår kund, Lantmännen i Strängnäs. Du kommer att jobba med spannmålsmottagning och siloarbete vid deras verksamhet i Strängnäs. Vi värdesätter punktlighet och lägger stor vid din personliga lämplighet eftersom arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga och kompetens.
ARBETSBESKRIVNING
Mottagning och registrering av spannmål
Datorhantering och provtagning
Ronderingar i silon för att se att maskinerna går som de ska
Städning samt tömma säckar ingår
Arbetet sker i höga silos så du bör inte vara höjdrädd eller tycka att trånga utrymmen är ett hinder. Dina arbetsuppgifter består av att ta emot inkommande lastbilar med spannmål från Sveriges bönder.
Du bör ej vara pollenallergiker eller mörkrädd.
DINA KVALIFIKATIONER
Du ska kunna jobba båda skiften 06.00-14.00 och 14.00-22.00. Det är ett krav att du kan jobba alla dessa skifttider.
Flytande svenska i både tal och skrift
Van att lösa tekniska problem
Lättlärd, dvs snabbt självgående. Det finns dock alltid arbetsledare på plats
Körkort och bil, för att lättare kunna ta dig till och från jobbet
MERITERANDE
Erfarenhet av torkning och hantering av spannmål/ liknande arbete
Datorvana
OM TJÄNSTEN
Tjänsterna är heltid, måndag-fredag under skördesäsongen, med start måndag 20 juli, vecka 30 fram till slutet av augusti / början av september och innebär en visstidsanställning hos Boxflow under denna period. Beroende på årets skörd kan tjänsten sträcka sig längre.
Övertid helger förekommer. Du jobbar fasta skifttider måndag-fredag och kommer antingen jobba ständig dag eller kväll. Under säsongen kommer inga (längre) ledigheter beviljas.
ANSÖKAN
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker endast genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7734041-2040128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
151 73 (visa karta
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151 73 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9951474