Säsongsarbetare till skogskyrkogården

Stockholms kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm
2025-12-16


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell, en ceremonibyggnad och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdsarbetare - säsongsmedarbetare



Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning - Skogskyrkogården söker kyrkogårdsarbetare.

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 14 kapell, en ceremonibyggnad och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.

Under april till november ökar behoven på våra kyrkogårdar runt om i Stockholm.
Därför behöver vi nu förstärka med säsongsmedarbetare.

Säsongsanställningen är på 100%, från april till september. Beroende på säsongen kan viss förlängning ske.

Publiceringsdatum
2025-12-16

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kyrkogårdsarbetare kommer att bestå i att arbeta med trädgårdsskötsel. Det innebär bl.a. uppgifter som gräsklippning, trimning, ogräsrensning, påfyllnad av jord, häckklippning, plantering och vattning av blommor och växter på gravar samt lövröjning på våra olika grönytor m.m. Vid behov kan du även komma att utföra mindre anläggningsarbeten och delta vid gravöppningar och återställningar.

Arbetet är fysiskt krävande och vi arbetar ute oavsett väderlek.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är minst 18 år

Meriterande med:

Erfarenhet av parkarbete och begravningsverksamhet
Vana att hantera trädgårdsmaskiner/redskap
Har AM eller B-körkort
Utbildning inom trädgård/grönyteskötsel

Vi söker dig som är självgående och tar stort eget ansvar. Du har god samarbetsförmåga och visar gott omdöme i mötet med kollegor och allmänheten. Du är uthållig med förmåga att arbeta strukturerat.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Vi kommer att intervjua löpande.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Heltid måndag till fredag. 07.00 - 16.00

Vi erbjuder flextid och friskvård.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Nicklas Back, enhetschef 08 50830093

Rikard Johansson, arbetsledare 08 50830136

Linus Kraft 08 50830135

Facklig kontakt
Marika Eriksson Kommunal 0705388276
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7115".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholms stad, Kyrkogårdsförvaltningen Begravnings och Serviceavdelningen

Kontakt
Linus Kraft
linus.kraft@stockholm.se
0850830135

Jobbnummer
9645961

Prenumerera på jobb från Stockholms kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms kommun: