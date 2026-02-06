Säsongsarbetare till Parkenheten på service och teknikförvaltningen
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Katrineholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Katrineholm
Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra! Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Uppdraget som parkarbetare består främst av trädgårdsarbete som innebär plantering, gödsling, vattning, klippning av gräsytor, rensning av ogräs samt beskärning av träd och buskar. I arbetsuppgifterna ingår det även yttre städning på kommunens ytor, likaså dagligt underhåll och mindre reparationer av maskiner. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande eftersom grävningsarbete, krattning och att trimma gräs förekommer. Som medarbetare på Parken arbetar du både i grupp och enskilt. I denna tjänst förkommer det helgtjänstgöringKvalifikationer
Det är meriterande för tjänsten parkarbetare om du har yrkeserfarenhet inom park, trädgård och naturvård. Du bör även ha erfarenhet av att köra bland annat grönytemaskiner. Arbetet innebär att du förflyttar dig mellan olika arbetsställen därav är även körkort meriterande.
Du är en person som har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa goda kontakter med dina kollegor då du arbetar både i grupp och självständigt. Vidare ser vi att du är lyhörd och kommunikativ i förhållande till såväl interna och externa kontakter. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både tal och skrift. För den här rollen krävs att du har goda erfarenheter av att arbeta strukturerat och att du har en förmåga att planera dina uppdrag så att
arbetsuppgifterna genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt. En serviceförvaltning är under ständig förändring då våra tjänster anpassas efter kundens behov. Att du är en person som är flexibel, serviceinriktad och hjälpsam är därför egenskaper som är viktiga för denna roll.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Intervjuer för denna tjänst kan ske löpande under ansökningsperioden.
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
