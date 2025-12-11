Säsongsarbetare till parkavdelningen
2025-12-11
Nu söker vi på parkavdelningen ett gäng säsongsarbetare!
Vill du bidra till en hel och ren kommun?
Hos oss arbetar du bland annat med skötsel av kommunens parker, tomter, hamnar och grönyteområden.
Låter detta som något för dig? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar men kommer bland annat bestå av grönyteskötsel, till exempel ogräsrensning och gräsklippning, trimning, beskärning, plantering, bevattning, skräphantering och underhåll av lekplatser och badplatser.
Vem är du?
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Du gillar att arbeta både självständigt och i team samt har en god samarbetsförmåga. Du tycker om att arbeta utomhus oavsett väder och har en god fysik då arbetsuppgifterna kan vara fysiskt krävande.
Vi ser gärna att du har ett intresse för trädgårdsarbete och inte är rädd för jord under naglarna.
Krav för tjänsten:
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande för tjänsten:
Grön utbildning, till exempel yrkeshögskola eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av grönt arbete
Röjsågsutbildning
Motorsågsutbilning
Arbete på väg
Övrig information
Ange i din ansökan om du är intresserad av säsongsarbete eller endast semestervikariat.
Anställningens längd kan vara mellan 1-8 månader. Hur lång anställningsperiod som är aktuell diskuteras på en eventuell intervju.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 40 timmar/vecka.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag.
Sista ansökningsdag 2026-02-15
Vid frågor kontakta:
Patric Olgrim
Enhetschef
0728849997
Facklig kontakt nås via kommunens växel på 0454-81000
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Enhetschef
Patric Olgrim Patric.olgrim@karlshamn.se 0728849997 Jobbnummer
9639179