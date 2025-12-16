Säsongsarbetare till Norra enheten
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell, en ceremonibyggnad och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
Kyrkogårdsarbetare - säsongsmedarbetare
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning - Norra enheten söker kyrkogårdsarbetare.
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Norra enheten omfattar Norra begravningsplatsen i Solna.
Under april till november ökar behoven på våra kyrkogårdar runt om i Stockholm.
Därför behöver vi nu förstärka med säsongsmedarbetare.
Säsongsanställningen är på 100%, från april till september. Beroende på säsongen kan förlängning ske.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kyrkogårdsarbetare kommer att bestå i att arbeta med trädgårdsskötsel. Det innebär bl.a. uppgifter som gräsklippning, trimning, ogräsrensning, påfyllnad av jord, häckklippning, plantering och vattning av blommor och växter på gravar samt lövröjning på våra olika grönytor m.m. Vid behov kan du även komma att utföra mindre anläggningsarbeten och delta vid gravöppningar och återställningar.
Arbetet är fysiskt krävande och vi arbetar ute oavsett väderlek.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Meriterande med:
Erfarenhet av parkarbete och begravningsverksamhet
Vana att hantera trädgårdsmaskiner/redskap
Har AM eller B-körkort
Utbildning inom trädgård/grönyteskötsel
Vi söker dig som är självgående och tar stort eget ansvar. Du har god samarbetsförmåga och visar gott omdöme i mötet med kollegor och allmänheten. Du är uthållig med förmåga att arbeta strukturerat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi kommer att intervjua löpande.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Heltid måndag till fredag. 07.00 - 16.00
Vi erbjuder flextid och friskvård.Kontaktuppgifter för detta jobb
Henrik Baudou Fjelkman, enhetschef 08- 50830067
Nour Safadi, arbetsledare 08-50830099
Maria Blomberg, arbetsledare 08 - 50830097Facklig kontakt
Marika Eriksson Kommunal 0705388276
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
