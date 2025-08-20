Säsongsarbetare till Nässja plantskola, Stora Enso Skog
2025-08-20
Vill du vara med och bidra till en grönare framtid? Vi söker nu engagerade säsongsarbetare till vår plantskola i Nässja! Hos oss får du ett varierat och utvecklande jobb där har en central roll i att odla och leverera skogsplantor av högsta kvalitet. Om du är en driven person som trivs med fysiskt arbete och gillar att arbeta i team, kan detta vara det perfekta jobbet för dig. Välkommen att bli en del av vårt gäng och hjälp oss med att odla framtidens skogar!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som säsongsarbetare hos oss är du en viktig del av produktionen där du får arbeta i en naturskön miljö med ett sammansvetsat team. Du följer plantornas resa från sådd till leverans och får möjlighet att arbeta både utomhus och inomhus med olika arbetsuppgifter som exempelvis:
Operatörsarbete vid sådd- och packlinje
Truckkörning
Ogräsrensning
Hantering av plantor
I rollen arbetar du mot uppsatta mål i nära samarbete med dina kollegor. Placering för tjänsten är i Nässja och du rapporterar till plantskolechefen.
Tjänsten är en säsongsanställning som sträcker sig till och med december 2025 med goda möjligheter till återanställning nästa säsong.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du kunna ta egna initiativ och trivas med att vara en del av ett team där bra samarbete är A och O. Arbetet kräver ett gott självledarskap med driv och engagemang. Du har en god kommunikativ förmåga och är positiv, strukturerad och kan arbeta metodiskt.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Yrkesinriktad gymnasieexamen inom områden som skog, odling, trädgård, industri, bygg och anläggning, lager och logistik, el eller energi. Alternativt minst två års arbetslivserfarenhet inom dessa områden
Datorvana med god administrativ förmåga
Förmåga att samarbeta väl samt en noggrann och strukturerad arbetsstil
B- körkort är ett krav, truckkort B1 och/eller C2 är meriterande
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 10 september.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Plantskolechef Jonas Hedén på tel. 070-309 99 34 eller mejl: jonas.heden@storaenso.com
. Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
