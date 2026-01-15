Säsongsarbetare till Bagageloppisen i Göteborg
2026-01-15
Loppisen vid Slottsskogen i Göteborg är en stor bakluckeloppis. På den gemytliga platsen bakom Slottsskogen samlas varje loppishelg tusentals personer. Förutom arrangera loppisen säljer vi själva massa gott att äta från våra egna gatuköksvagnar. Vi har också arrangemang på fler platser, så som Partille Arena mm i höst och vinter.
Nu söker vi ännu fler stjärnskott till vårt team på Bagageloppisen
Du som vill jobba hos oss behöver vara en pålitlig lagspelare som gillar människor och som förstår att gästernas upplevelse är hela grejen. Är du en utåtriktad glad person med driv som är sugen på att jobba i högt tempo? Är du inte rädd för ta egna initiativ och är flexibel som hjälper till där det behövs? Då är du den vi söker!
Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter i ett toppengäng med stark sammanhållning. Allt från välkomna och dirigera bilar, stå i kassa med glatt humör, servera korv med bröd, flippa hamburgare till mer fysiskt hantera bord, hoppborg, ställa upp tält och bära skyltar.
Förutom jobbtillfällen på Slottsskogens Bagageloppis finns jobbmöjlighet på vara andra loppisarrangemang.
Samtliga tillfällen utomhus är väderberoende och arbetstiden kan variera, dock har vi öppet i alla väder. Oftast är det långa dagar som erbjuds.
Du ska behärska svenska språket väl.
Vi anställer löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
