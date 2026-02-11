Säsongsarbetare sökes till Uppsala kyrkogårdar
2026-02-11
Söker du ett grönt jobb i vackra utomhusmiljöer?
Just nu söker Uppsala kyrkogårdar medarbetare för säsongsarbete under perioden maj till oktober 2026.
Arbetet omfattar skötsel och underhåll av kyrkogårdar och utförs huvudsakligen utomhus, i alla typer av väder. Arbetsuppgifterna kan periodvis vara fysiskt krävande.
I rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett respektfullt bemötande, då arbetet kan innebära möten med besökare och sörjande på kyrkogården.
Du kommer till största delen att arbeta i grupp, vilket förutsätter att du är samarbetsvillig, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Sista ansökningsdag är 6 april.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta allmänna ytor samt gravplatser. Det innebär ogräsrensning, sköta gräsmattor och klippa häckar, plantera växter med mera.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på någon av våra kyrkogårdar:
Gamla kyrkogården, Berthåga kyrkogård, Vaksala kyrkogård, Gamla Uppsala kyrkogård eller Hammarby kyrkogård.
Om tjänsten
- - Tjänsten är en säsongsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
- - Arbetstiden är måndag-fredag kl. 7.00-16.00
- - Som säsongsanställd har du månadslön.
- - Som säsongsanställd erbjuds du friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Våra ledord är engagemang, respekt, bekräftelse, öppenhet och tydlighet och det är också dessa som ska prägla vårt arbete och hur vi bemöter varandra.
Vi tillhandahåller arbetskläder.
Vi söker dig som
- - har viss vana av trädgårdsmaskiner och har minst AM-körkort.
- - är noggrann och lägger stor vikt vid kvalitet i ditt arbete.
- - har samarbetsförmåga, är ansvarstagande och serviceinriktad.
Meriterande
- - har utbildning eller erfarenhet från den gröna branschen.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Svenska kyrkan Uppsala kyrkogårdar.
Anställningsintervjuer och anställningar sker fortlöpande under rekryteringsperioden.
Bifoga kompletta handlingar i samband med ansökan (CV och personligt brev).
Sista ansökningsdag är 6 april 2026.
För dig som är intresserad av sommarjobb (Timanställning) kommer en separat annons att publiceras under mars.Kontaktuppgifter för detta jobb
Thommy Matsson
Gruppchef
Telefonnummer: 018-430 35 98
E-postadress: thommy.matsson@svenskakyrkan.se
Lisa Gustavsson Flygt
Gruppchef - Berthåga Kyrkogård
Telefonnummer: 018 - 430 35 86
E-postadress: lisa.flygt@svenskakyrkan.se
Patrik Sköldberg
Facklig företrädare Kommunal
Telefonnummer: 010-442 88 29
E-postadress: patrik.skoldberg@kommunal.se
Om Uppsala kyrkogårdar
Svenska kyrkan har som huvudman statens uppdrag att sköta begravningsväsendet. Som en del av Svenska kyrkan ansvarar Uppsala kyrkogårdar för begravningsverksamheten i Uppsala stad. Här arbetar personer i flera olika yrkesroller som tillsammans med hänsyn för uppgiften, miljö och kulturarv förvaltar stadskyrkogårdarna, kapell och Berthåga krematorium.
Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Som säsongsarbetare bidrar du till att kyrkogårdarna är välskötta vilorum och minnesplatser för de avlidna, en tillgång för besökande och en viktig plats för den biologiska mångfalden.
Om Svenska kyrkan Uppsala
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan, och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar. Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans vill vi vara den lokala kyrkan för 180 000 Uppsalabor. Ersättning
Månadslön
