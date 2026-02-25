Säsongsarbetare park/fritid Säffle/Åmål (2-4st)
2026-02-25
Teknik- och fritidsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Säffle och Åmåls kommuner. Hos oss bidrar du till ökad livskvalitet för omkring 27 000 invånare - tillsammans med engagerade kollegor som varje dag ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och utvecklas.
Du möter en flexibel och modern arbetsplats med nära 200 kollegor inom sju olika enheter. Vi arbetar tillsammans och stöttar varandra i en organisation där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Säffle och Åmål erbjuder småstadens närhet, trivsel och naturupplevelser - med Vänerns skärgård runt knuten, ett rikt kultur- och föreningsliv samt goda pendlingsmöjligheter. Förvaltningens kontor ligger bara 100 meter från Säffles resecentrum.
Vill du lära känna oss bättre? Följ @teknikfritidsaffleamal på Instagram eller besök www.saffle.se
Beskrivning
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Säffle och Åmål? Gillar du att jobba i en kreativ omgivning? Är du van att ta ansvar? Vill du ha trevliga arbetskamrater? Då är du rätt person för oss.
För att möta framtida krav har Säffle och Åmåls kommuner en gemensam förvaltning som ansvarar för vatten- och avlopp, avfall och renhållning, gata, park, fritid, lokalvård, GIS och miljö, vilka har nyckelroller för att en mängd samhällsfunktioner ska fungerar och utvecklas. Vår förvaltning ser till att invånarna i Säffle och Åmåls kommuner har tillgång till attraktiva park- och fritidsanläggningar av hög kvalitet.
Säffle kommun söker nu säsongsarbetare inom park- och fritidsenheten som har intresse för att arbeta i den offentliga utemiljön. Arbetsområdet sträcker sig över båda kommunerna.
Placering kan ske i både Säffle och Åmål.
Ange gärna förstahandsval i ansökan.Dina arbetsuppgifter
Som säsongsarbetare på park- och fritidsenheten är du vårt ansikte utåt och ser till att våra kommuner är attraktiva och trevliga att både bo och vistas i året om.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom kommunernas parker, grönområden och fritidsanläggningar. Det innebär skötsel och underhåll av kommunernas offentliga rum (parkmark, grönytor, lekplatser, träd, offentlig utsmyckning och renhållning).
Huvudsakliga arbetsuppgifter är gräsklippning, plantering, vattning, röjning, ogräsbekämpning, städning, papperskorgs- och latrintömning m.m. Arbetet kan även innebära skötsel och underhåll av idrottsanläggningar, motionsspår och badplatser.
Ditt arbetsområde är både Säffle och Åmål.Kvalifikationer
Du har gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för anställningen.
B-körkort (manuell växellåda) krävs.
Vana av större gräsklippare är meriterande.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande men inget krav. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter med människor. Som person har du förmåga till helhetssyn, att ta egna initiativ och verka ansvarsfullt. Du är social och tycker om att arbeta med människor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning 100 % under perioden maj-september.
B-körkort är ett krav
Tillträde sker efter överenskommelse.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fritidsförvaltningen, Park och fritid Kontakt
Nils Ahlqvist 0533-681566 Jobbnummer
9761813