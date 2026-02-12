Säsongsarbetare Park - Markaryd och Strömsnäsbruk
2026-02-12
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Har du intresse för parkskötsel och är redo för nya utmaningar inom natur och grönområden? Då har vi jobbet för dig!
Din arbetsplats
Markaryd är en mindre kommun med stora mål och hög trivsel. Arbetsplatsen ligger under Tekniska förvaltningen som består av gata/park enhet, miljö- och byggförvaltning, VA-enhet, räddningsenhet, fastighetsförvaltning, kostenhet och lokalvårdsenhet.
Parkavdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens parker, lekplatser, natur/grönområden och offentliga badplatser. Vi sköter även den yttre miljön kring skolor, förskolor och andra kommunalägda fastigheter. Personalstyrkan består av 8 parkarbetare fördelade på olika arbetsområden. Under högsäsong ökar vi personalstyrkan med ca 3 personer.
Inför sommarsäsongen april-augusti söker vi dig som har intresse av parkarbete och av gräsklippning med åkbara maskiner. Dina arbetsuppgifter som parkarbetare varierar efter verksamhetens behov och kan bestå av gräsklippning med maskin, putsning och slyröjning, plantering, ogräsrensning, klippning/beskärning av häckar, buskar och andra växter, skötsel av grönytor, planteringar och städning. Mindre reparationsarbeten kan också förekomma.
Vem är du?
För tjänsten ställer vi krav på att du ska:
• ha B- körkort
• ha intresse för parkarbete
• ha maskinvana och/eller känna dig bekväm med att använda maskiner och verktyg.
Det är meriterande om du har:
• utbildning i arbete på väg
• utbildning i röjsåg
• motorsågskörkort
• erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Som person ska du kunna arbeta såväl självständigt som i grupp och ha lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid från mitten av april till och med augusti.
Sista ansökningsdag är 2026-03-10
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun all kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb.
Markaryds kommun (org.nr 212000-0654), http://www.markaryd.se/
Enhetschef Gata/Park
Enhetschef Gata/Park
Anders Johansson anders.johansson@markaryd.se 0433-720 97
9739971