Säsongsarbetare inom mark & anläggning - Anläggare / Grävmaskinist
Sid & Mark AB / Anläggningsarbetarjobb / Salem Visa alla anläggningsarbetarjobb i Salem
2026-02-28
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sid & Mark AB i Salem
Sid & Mark AB söker säsongsarbetare inom mark & anläggning i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som har erfarenhet som anläggare eller grävmaskinist och kan arbeta självständigt i projekt. Hos oss arbetar du i högt tempo med fokus på kvalitet och ansvar.
Arbetsuppgifter kan omfatta:
Mark- och anläggningsarbete
Bärlager och finplanering
Plattläggning och kantsten
L-stöd och dränering
Schakt och maskinkörning
Laser- och nivåarbetePubliceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet
Självständig och lösningsorienterad
Förstår ritningar och nivåer
Klarar högt arbetstempo
B-körkort (krav)
BE-körkort meriterande / krav för maskinistrollSå ansöker du
Ansökningar utan CV och bild behandlas inte.
CV ska innehålla tidigare arbetsplatser och referenser.
Vi söker personer med rätt inställning och arbetsmoral.
Skicka ansökan till: jobb@sidmark.eu
Märk ansökan: Säsong Mark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@sidmark.eu Arbetsgivare Sid & Mark AB
(org.nr 559437-4372)
Vattentornsvägen 31 (visa karta
)
144 52 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769454