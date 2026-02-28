Säsongsarbetare inom mark & anläggning - Anläggare / Grävmaskinist

Sid & Mark AB / Anläggningsarbetarjobb / Salem
2026-02-28


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Salem, Botkyrka, Ekerö, Södertälje, Huddinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sid & Mark AB i Salem

Sid & Mark AB söker säsongsarbetare inom mark & anläggning i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som har erfarenhet som anläggare eller grävmaskinist och kan arbeta självständigt i projekt. Hos oss arbetar du i högt tempo med fokus på kvalitet och ansvar.
Arbetsuppgifter kan omfatta:
Mark- och anläggningsarbete

Bärlager och finplanering

Plattläggning och kantsten

L-stöd och dränering

Schakt och maskinkörning

Laser- och nivåarbete

Publiceringsdatum
2026-02-28

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet

Självständig och lösningsorienterad

Förstår ritningar och nivåer

Klarar högt arbetstempo

B-körkort (krav)

BE-körkort meriterande / krav för maskinistroll

Så ansöker du
Ansökningar utan CV och bild behandlas inte.
CV ska innehålla tidigare arbetsplatser och referenser.
Vi söker personer med rätt inställning och arbetsmoral.
Skicka ansökan till: jobb@sidmark.eu
Märk ansökan: Säsong Mark

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@sidmark.eu

Arbetsgivare
Sid & Mark AB (org.nr 559437-4372)
Vattentornsvägen 31 (visa karta)
144 52  RÖNNINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9769454

Prenumerera på jobb från Sid & Mark AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sid & Mark AB: