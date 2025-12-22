Säsongsarbetare gata/park/strand, Laholms kommun
2025-12-22
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Driftenheten ansvarar för Laholms kommuns "ansikte utåt", dvs parker, gator, torg, lekplatser samt vår 12km långa sandstrand. Enheten består av ca. 20 medarbetare varav 1 assistent, 1 stadsträdgårdsmästare, 1 trafikingenjör, 2 projektledare och 1 arbetsledare. Driftenheten projekterar, bygger och driftar i egen regi men även med entreprenörer vid behov. Arbetsuppgifterna för enheten innefattar bland annat beläggningsarbeten på kommunens vägar, snöröjning, anläggningsarbeten, skötsel av enskilda vägar, grönytor i kommunen så som Stadsträdgårds parken m.m., men även projekt som förbättringsåtgärder i våra tätorter.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Arbete med allt från att plantera till att underhålla kommunala trädgårdar, park-/skogs- och grönyteområden och gator samt renhållning och strandskötsel.
Helgarbete och oregelbundna arbetstider kan förekomma.
Är du den vi söker?
God maskin vana är ett krav (till exempel maskiner såsom gräsklippare/grästrimmer och övrigt förekommande maskiner för arbetet)
Du har förmåga att arbeta helt självständigt utan kollegor under helg.
B körkort är ett krav
Önskvärt med trädgårdsutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet inom yrket.
BE är meriterande likaså utbildning inom "arbete på väg".
Vi vill att du har vana av att arbeta självständigt, tar egna initiativ samt har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1-3
Tillträde enligt överenskommelse
Intervju kan ske löpande under ansökningstid
Säsongsanställning från april 2026 till och med september 2026.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
