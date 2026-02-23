Säsongsarbetare Chaufför/tältbyggare
2026-02-23
Är du den som alltid sätter guldkant på tillställningar?
Är du redo att kasta in dig i festvärlden och vara hjärnan bakom de coolaste evenemangen? Letar du efter ett sommarjobb eller vill du ha en ny utmaning? Vi letar nu efter en chaufför/tältbyggare/orderplockare på vårt bolag som specialiserar sig på uthyrning av festartiklar till evenemang och som brinner för att göra varje evenemang unikt och oförglömligt! I tjänsten kommer du att spela en central roll i att säkerställa smidiga och framgångsrika evenemang genom att utföra våra verksamhetsprocesser. Tjänsten innebär en dynamisk arbetsbelastning och du kommer utöver transporter och montering även assistera, hjälp och underlätta för vår verksamhetsansvariga genom högsäsongen.
Tjänsten tillsätts från 1 juni fram till den siste augusti med chans på förläggning.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• B-körkort
• Förståelse för svenska i tal och skrift Dina arbetsuppgifter
• Transport och montering: Utföra transporter av festartiklar till evenemangsplatser
• Montering: Ansvara för montering på plats.
• Assistering: Assistera verksamhetsansvarig gällande diverse uppgifter.Kvalifikationer
• Organisationsförmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
• God fysisk form för att klara av transport och montering av produkter.
Vi erbjuder en spännande och varierande arbetsmiljö där du får möjligheten att vara en nyckelperson för vår verksamhet. Om du tror att du har rätt kvalifikationer och entusiasm för att ta oss till nya höjder, ser vi fram emot att få din ansökan.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev med titel "Säsongsarbetare" till info@fest-is.se
. Vi anställer löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjlig
Fest & Is Sverige AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@fest-is.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fest & Is service Sverige AB
(org.nr 556900-6132)
Hallandsvägen 17 (visa karta
)
269 36 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
