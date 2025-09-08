Säsongsarbetare - Anläggningsskötare
2025-09-08
Arctic Falls
Till oss på Arctic Falls kommer kunder från hela världen för att testa däck och fordon. Vi har anläggningar i Vidsel, Flurheden, Nattberg, Vitberget och Piteå och befinner oss i ett av de ledande områdena för vintertester. Hos oss får du som medarbetare befinna dig i en internationell miljö i ett företag som växer.
Vi söker nu dig som vill jobba som Anläggningsskötare vintersäsongen 2025/2026.
Hos oss kommer du att vara en viktig pusselbit i vårt arbete med att säkerställa att våra kunder kan genomföra sina tester.
Du kommer att arbeta vid vår anläggning i Flurheden där dina arbetsuppgifter i huvudsak kommer att bestå av att preparera våra testbanor med maskin, snöröjning och övriga arbetsuppgifter som säkerställer anläggningens funktion.
För att du ska trivas krävs att du gillar ett arbete med variation där du med handledning kan ta egna beslut och vara självgående. Att du är en problemlösare som är intresserad av hur saker fungerar - kanske är "att meka" ett intresse?Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av maskinkörning, exempelvis hjullastare, snöplog och andra arbetsfordon.
B-körkort
God förmåga att kommunicera och samarbeta, både med kollegor och kunder.
Vi erbjuder
En spännande och varierad tjänst i ett företag med högt anseende inom vår bransch.
Möjlighet att arbeta med världsledande aktörer inom test och utveckling av däck.
En arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Ett engagerat team som värderar gott samarbete och hög arbetsmoral.
Anställningsform Säsongsanställning november - mars
Arbetstid Heltid, dag, kväll, helg
Tillträde Enligt överenskommelse
Ansökan Sista ansökningsdag 5 oktober
Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sist ansökningsdag. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Kontaktperson: Sandra Senbom
Telefonnummer: 073 82 67 902
Mejladress: sandra.senbom@arcticfalls.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Falls AB
(org.nr 556260-2317) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flurheden Proving Ground Kontakt
sandra Senbom sandra.senbom@arcticfalls.se 0738267902 Jobbnummer
9496193