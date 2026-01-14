Säsongsanställningar för fältarbete i främst limniska miljöer
2026-01-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Skellefteå
, Storuman
, Sorsele
Med tanke på länets naturmiljöer, att kartlägga tillståndet i miljön och gynna den biologiska mångfalden.
Vi söker dig som vill arbeta i fält med inventering i vattendrag och sjöar, i marina miljöer och med invasiva främmande arter.
Arbetet innebär att följa upp och kartlägga miljötillståndet inom miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen, arbeta med biotopkartering av vattendrag för att ta fram underlag för framtida vattendragsrestaureringar, samt arbeta med bekämpning av invasiva arter för att gynna den naturliga biologiska mångfalden.
De aktuella tjänsterna är i huvudsak placerade på Miljöanalysenheten förutom arbetet med invasiva arter och de marina inventeringarna som ligger på Naturvårdsenheten. Tjänsternas längd kan variera beroende på arbetsuppgift, men merparten av arbetet sker perioden juni till augusti/september.
En hel del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att övernattning kommer äga rum på annan ort, vilket kan ske veckovis.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer här.
Arbetsområden
Miljöövervakning & Kalkeffektuppföljning
Dina arbetsuppgifter blir att genomföra inventeringar i främst vattendrag inom kalkeffektuppföljningen & den regionala miljöövervakningen, en del sjöprovtagning samt terrester miljöövervakning kan också bli aktuell. I några av tjänsterna ingår arbete med inventering av marina miljöer och kustområden.
Några av syftena är att ta fram underlag för uppföljning av tillståndet i miljön och dess biologiska status, att följa upp effekter av genomförda åtgärder, att ta fram underlag för framtida restaureringsåtgärder och bedöma eventuella hotbilder.
Antal tjänster är cirka 12 stycken och preliminär arbetsperiod för merparten av tjänsterna är vecka 24 till slutet av augusti eller september. Någon tjänst kan bli aktuell att påbörjas redan i maj månad, någon tjänst kan bli aktuell att starta efter vecka 24 och någon tjänst kan pågå ända till oktober månad.
Varje tjänst kan omfatta en eller flera av följande arbetsuppgifter:
Inventering av fiskbestånd genom elfiske i vattendrag
Inventering av flodpärlmussla
Inventering av fiskbestånd genom nätprovfiske i sjöar
Inventering av vägtrummor avseende vandringshinder
Vatten- och bottenfaunaprovtagning i sjöar och vattendrag
Inventering av smågnagare och vegetation i fjällen
Inventering av häckande fåglar i hela länet
Provtagning screening av miljögifter.
Marin inventering
Består av 3 - 4 tjänster som kan bli aktuella att kombineras med ovanstående arbetsuppgifter alternativt att någon tjänst blir renodlad med marina arbetsuppgifter.
Snorkling och undersökningar från båt eller med drönare i vegetationsrika grunda havsvikar och flodmynningsområden
Inventering och artbestämning av undervattensväxter och lekmiljöer för kustlekande fisk
Arbete med GIS och bildanalys.
Biotopkartering vattendrag
Dina arbetsuppgifter blir att genomföra inventeringar längs med vattendrag för att identifiera påverkan. Det kan handla om exempelvis vattendragssträckor som är rätade/kanaliserade och rensade på block och sten samt inventering av dammar och vägtrummor som utgör vandringshinder. Syftet med arbetet är att ta fram underlag för framtida restaureringsåtgärder. I viss mån kan det även bli aktuellt med exempelvis lite manuell restaurering av vattendrag samt elfisken.
Antal tjänster är ca 2-4 stycken och preliminär arbetsperiod är vecka 24 - 39, juni till september.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir framför allt att:
Dokumentera olika typer av påverkan längs prioriterade vattendrag i Västerbottens län. Förflyttning sker till fots längs vattendragen
Sammanställa insamlat fältmaterial i rapportform
Eventuellt bland annat manuell restaurering av vattendrag samt elfisken.
Invasiva arter
Dina arbetsuppgifter är att bekämpa förekomster av invasiva främmande arter (IAS). Du kommer också att arbeta med restaurering av områden som kraftigt påverkats av invasiva arter. Syftet med arbetet är att stoppa spridningen av invasiva arter och utrota dem i våra skyddade områden.
Antal tjänster är preliminärt 3 stycken där en person jobbar från mitten av maj till mitten av augusti, och två personer jobbar mitten av juni till mitten av augusti. Eventuellt kan någon tjänst bli längre eller kan kombineras med redan nämnda arbetsuppgifter ovan.
Dina arbetsuppgifter blir framför allt att:
Arbeta med bekämpning av invasiva främmande arter (IAS) som jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka, vresros, blomsterlupin, vattenpest etc
Arbeta med röjsåg/trimmer samt manuellt bekämpningsarbete.
Övrig arbetsbeskrivning
I samtliga tjänster kan det bli aktuellt att arbeta med fältförberedelser, dataläggning samt sammanställningar och rapporteringar av inventeringsmaterial. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig fältutrustning, fältkläder, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna. Några tjänster kan innefatta arbetsuppgifter som ingår i samtliga beskrivna tjänster ovan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har intresse för arbete med framför allt limniska och marina miljöer
Har intresse för arbete med biotopvårdande åtgärder
Har förmågan att jobba i fält under längre perioder
Vill jobba för att vi ska ha naturliga och hållbara naturmiljöer
Har B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna, god fältvana och vattenvana, erfarenhet av snorkling, erfarenhet och intresse i artbestämning
God förmåga att röra sig i varierande terräng och vattendrag, bära fältutrustning under längre perioder samt utföra arbetsuppgifter som kan vara fysiskt krävande
Naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning
GIS-kunskaper, särskilt inom bildanalys (för marina arbetet)
Drönarkörkort och god vana att köra båt (främst för marina arbetet)
Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt kan lösa problem som uppstår. Du är flexibel, resultatinriktad, noggrann, engagerad, positiv och serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsterna är säsongsanställningar med tillträde 260501. Tjänsternas längd varierar och det finns eventuell möjlighet till förlängning. Ersättning
