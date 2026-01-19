Säsongsanställning som kyrkogårdsarbetare 2026 - Mo/Björna
Örnsköldsviks Södra Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Örnsköldsvik Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Örnsköldsvik
2026-01-19
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks Södra Pastorat i Örnsköldsvik
Kyrkogårdsförvaltningen i Örnsköldsviks södra pastorat ansvarar för kyrkogårdsskötsel och begravningsverksamhet inom pastoratet.
Vi söker nu flera kyrkogårdsarbetare för heltidstjänster under säsongen 2026 med placering Mo och Björna kyrkogårdar.
Som säsongsanställd kyrkogårdsarbetare är du en del av arbetslaget och bidrar till skötseln av kyrkogårdarna. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat gräsklippning, häckklippning, gravskötsel, plantering samt andra arbetsuppgifter relaterade till kyrkogårdsskötsel och begravningsverksamhet.
Säsongen 2026 sträcker sig från tidig vår till sen höst. Majoriteten av arbetet utförs utomhus i alla väderförhållanden. Arbetstiden är vardagar 07.00-16.00.
Som kyrkogårdsarbetare möter du människor i livets olika skeden, det är viktigt att du kan hantera dessa möten på ett professionellt och empatiskt sätt.
I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har en god förmåga att samarbeta. Du ser till helheten och hjälper gärna dina kollegor när det behövs.
Det krävs att du har fyllt 18 år vid anställningens start samt att du har B-körkort. Det är meriterande om du har utbildning inom trädgård eller anläggning, eller om du har erfarenhet av arbete med kyrkogårdar, park- eller anläggningsarbete.
Vi erbjuder ett spännande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda.
Låter det intressant? Välkommen att kontakta föreståndare Evert Nilsson, tel 0660-25 13 533 evert.nilsson@svenskakyrkan.sePubliceringsdatum2026-01-19Om företaget
Som en del av Höga kusten kan Örnsköldsviks södra pastorat erbjuda en storslagen natur och miljö med möjlighet till upplevelser i alla former och under alla årstider, dessutom tar Botniabanan oss snabbt till närliggande kuststäder. Med våra drygt 20 000 medlemmar är vi det största pastoratet i Härnösands stift. Vi har ca 120 anställda, många förtroendevalda och ideella medarbetare. Vår verksamhet är bred och vi har ett levande gudstjänstliv, en stabil ekonomi, välvårdade byggnader och kyrkogårdar och inte minst, engagerade medarbetare.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Södra Pastorat
(org.nr 252005-0267) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örnsköldsviks södra pastorat Kontakt
Evert Nilsson Evert.Nilsson@svenskakyrkan.se 0660-2513533 Jobbnummer
9691675