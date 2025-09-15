Säsongsanställning snöröjning handskottare & maskinförare
2025-09-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Är du morgonpigg, uthållig och trivs med att arbeta utomhus oavsett väder? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu både handskottare och maskinförare för snöröjning under vintersäsongen.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Skövde Farmartjänst är ett familjeägt företag som i snart 30 år har levererat skötsel- och entreprenadtjänster i Skövde med omnejd. Vi är stolta över vår långa erfarenhet och strävar alltid efter att skapa resultat som både vi och våra kunder kan vara stolta över. Med fokus på kundnöjdhet, pålitlighet och ett jordnära förhållningssätt bygger vi långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare.Arbetsuppgifter
Som en del av vårt vinterteam kommer du att:
• Ansvara för att vägar, gångar, entréer och parkeringar hålls fria från snö och halkrisk.
• Skotta snö för hand och sanda vid behov.
• Köra maskin (hjullastare, traktor eller liknande) för snöröjning om du har rätt erfarenhet.
• Bidra till att våra kunders miljöer är säkra och trygga även under vintermånaderna.
Vem är du?
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel, stresstålig och inte rädd för att ta i när det behövs. Arbetet sker ofta tidiga morgnar, sena kvällar eller på kort varsel beroende på vädret, så du behöver vara beredd på oregelbundna arbetstider.Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav. Maskinförarbevis är ett plus men inget krav.
• Erfarenhet av maskinkörning (hjullastare, traktor, redskapsbärare) är meriterande.
• God fysik och vilja att arbeta utomhus i alla väder.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 5 oktober via e-post nedan. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor är du välkommen att kontakta VD Jennifer During på telefon 0500-79 27 65 eller via e-post jennifer@skovdeft.se
.
Varaktighet: Vinterhalvåret (november-mars, beroende på väder)
Arbetstid: Oregelbunden, vid behov (morgon, kväll, natt)
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jennifer@skovdeft.se Arbetsgivare Skövde Farmartjänst AB
(org.nr 556499-7921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509913