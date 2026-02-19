Säsongsanställning på våra 8 kyrkogårdar i Munkedals församling.
2026-02-19
Publiceringsdatum2026-02-19Beskrivning
Vi söker en säsongsanställd kyrkogårdsarbetare som kommer att arbeta på våra 8 kyrkogårdar i Munkedals församling under tiden 2026-04-01 till och med 2026-09-25.
Vi söker dig som har god social kompetens och är service inriktad. God förmåga att samarbeta i grupp och där initiativ förmåga och ta ansvar är viktigt.Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning, trimning, häckklippning, plantering, ogräsbekämpning, vattning, lövinsamling, stensäkerhetsarbeten och behjälplig vid gravgrävning. Viss fastighetsskötsel förekommer.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Församling
(org.nr 252005-0101) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Munkedals församling, Kyrkogård Kontakt
Fredrik Lengquist 052410632 Jobbnummer
9751230