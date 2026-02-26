Säsongsanställning på våra 8 kyrkogårdar i Munkedals församling.

Munkedals församling, Kyrkogård / Trädgårdsanläggarjobb / Munkedal
2026-02-26


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Munkedal, Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Sotenäs eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Munkedals församling, Kyrkogård i Munkedal

Publiceringsdatum
2026-02-26

Beskrivning
Vi söker en säsongsanställd kyrkogårdsarbetare som kommer att arbeta på våra 8 kyrkogårdar i Munkedals församling under tiden 2026-04-01 till och med 2026-09-25.

Vi söker dig som har god social kompetens och är service inriktad. God förmåga att samarbeta i grupp och där initiativ förmåga och ta ansvar är viktigt.

Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning, trimning, häckklippning, plantering, ogräsbekämpning, vattning, lövinsamling, stensäkerhetsarbeten och behjälplig vid gravgrävning. Viss fastighetsskötsel förekommer.

Kvalifikationer
Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom trädgårdsskötsel. Tidigare erfarenhet av kyrkogårdsarbete. Meriterande är behörighet för hjullastare, grävmaskin, röjsåg, motorsåg och maskin vana samt att utföra mindre reparationer.



Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/569".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Munkedals Församling (org.nr 252005-0101)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Munkedals församling, Kyrkogård

Kontakt
Fredrik Lengquist
052410632

Jobbnummer
9765167

Prenumerera på jobb från Munkedals församling, Kyrkogård

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Munkedals församling, Kyrkogård: