Säsongsanställning inom Utemiljö hos Pema Partner i Norrköping
2026-02-19
eller i hela Sverige
Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Vi söker nu serviceinriktade och drivna säsongsmedarbetare till säsongen april-oktober 2026 (eventuellt längre) i vårt uppdrag inom utemiljö i Norrköping.
I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och våra kunder. Vi söker nu dig som vill jobba i en utvecklande miljö med stor variation i arbetsuppgifter. Tjänsten har placeringsort i Norrköping.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med drift av utemiljö och skötsel, såsom:
Ogräsrensning av rabatter och buskar
Ogräsbekämpning av alla hårdgjorda ytor
Trimning och gräsklippning
Klippning och beskärning av häckar, buskar och träd
Plantering samt nyplanteringar av rabatter, växter och buskar
Sophantering
Samtliga arbetsuppgifter är av fysisk karaktär vilket kräver en förmåga att arbeta med fysisk belastning.Kvalifikationer
Van vid att arbeta fysiskt och med fysiskt krävande uppgifter
Erfarenhet av yttre skötsel i liknande uppdrag.
B-körkort är ett krav
God förmåga att läsa, förstå och tala svenska
Som person bör du vara noggrann, initiativtagande, ansvarsfull samt ha kvalitetskänsla och god samarbetsförmåga. I ditt arbete träffar du många människor så det krävs att du är serviceinriktad och har ett öppet och utåtriktat förhållningssätt.
Eftersom vi är ett sammansvetsat gäng har varje individ ett ansvar för stämningen på arbetsplatsen så därför bör du som söker vara social, engagerad och trivas med att träffa nya människor i din arbetsroll. Hos oss erbjuds du ett givande och utvecklande arbete där fokus är att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag
Ett varierande och självständigt arbete
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Marknadsmässiga villkor
ANSÖKAN
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning för säsongsarbete för perioden april till oktober 2026. Placeringsort är i Norrköping/Finspång.
Tillträde: april 2026
Ser detta ut som en tjänst för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan nedan.
