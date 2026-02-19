Säsongsanställning inom Utemiljö hos Pema Partner i Norrköping

Jobandtalent Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Norrköping
2026-02-19


Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Vi söker nu serviceinriktade och drivna säsongsmedarbetare till säsongen april-oktober 2026 (eventuellt längre) i vårt uppdrag inom utemiljö i Norrköping.
I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och våra kunder. Vi söker nu dig som vill jobba i en utvecklande miljö med stor variation i arbetsuppgifter. Tjänsten har placeringsort i Norrköping.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med drift av utemiljö och skötsel, såsom:

Ogräsrensning av rabatter och buskar

Ogräsbekämpning av alla hårdgjorda ytor

Trimning och gräsklippning

Klippning och beskärning av häckar, buskar och träd

Plantering samt nyplanteringar av rabatter, växter och buskar

Sophantering

Samtliga arbetsuppgifter är av fysisk karaktär vilket kräver en förmåga att arbeta med fysisk belastning.

Kvalifikationer
Van vid att arbeta fysiskt och med fysiskt krävande uppgifter

Erfarenhet av yttre skötsel i liknande uppdrag.

B-körkort är ett krav

God förmåga att läsa, förstå och tala svenska

Som person bör du vara noggrann, initiativtagande, ansvarsfull samt ha kvalitetskänsla och god samarbetsförmåga. I ditt arbete träffar du många människor så det krävs att du är serviceinriktad och har ett öppet och utåtriktat förhållningssätt.
Eftersom vi är ett sammansvetsat gäng har varje individ ett ansvar för stämningen på arbetsplatsen så därför bör du som söker vara social, engagerad och trivas med att träffa nya människor i din arbetsroll. Hos oss erbjuds du ett givande och utvecklande arbete där fokus är att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder

Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag

Ett varierande och självständigt arbete

Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor

Marknadsmässiga villkor

ANSÖKAN
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning för säsongsarbete för perioden april till oktober 2026. Placeringsort är i Norrköping/Finspång.
Tillträde: april 2026
Ser detta ut som en tjänst för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234220-1851247".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta)
602 38  NORRKÖPING

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9752548

