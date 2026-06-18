Säsongsanställning Engagerad Kundtjänstmedarbetare
GetCamping Sverige AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2026-06-18
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Nu söker vi på GetCamping.se en engagerad och serviceinriktad medarbetare som förstärker vår kundtjänst i Hörnefors under högsäsongen. Vi letar efter dig som är trygg i kundmötet, gillar att lösa problem och har en god förmåga att strukturera och administrera ditt arbete. Vill du arbeta i en spännande bransch och vara en viktig del av ett växande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om GetCamping.se
GetCamping.se är en ledande e-handel för camping- och friluftsprodukter. Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för camping, husvagn och friluftsliv. Vår kundtjänst spelar en central roll i vår verksamhet, och vi vill nu stärka upp vårt team för att fortsätta leverera en kundupplevelse i världsklass.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare hos oss blir du en nyckelperson i kontakten med våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Besvara kundfrågor via telefon och e-post.
Ge rådgivning kring produkter och beställningar.
Hantera returer, reklamationer och garantiärenden.
Administrera ordrar och kundärenden i vårt system.
Ta emot kunder som besöker vår lagerbutik
Samarbeta med lager och inköp för att säkerställa smidiga leveranser.
Arbetstid vardagar, dagtid.
Vikariat från och med omgående - slutet på augusti
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av kundservice eller administration.
Är en problemlösare med ett servicetänk ut i fingerspetsarna.
Trivs i en roll där du får kommunicera med många olika människor.
Har god datorvana och är snabb på att lära dig nya system.
Kan uttrycka dig obehindrat i svenska i tal och skrift, och gärna även engelska.
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel, då vi är ett litet företag behöver man kunna hugga i där det behövsSå ansöker du
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobba@getcamping.se
senast 30 Juni Märk ansökan med Kundtjänst.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobba@getcamping.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GetCamping Sverige AB
(org.nr 556814-2276)
Hörnefors företagscentrum (visa karta
)
905 31 HÖRNEFORS Kontakt
Lisa Sundqvist lisa@getcamping.se Jobbnummer
9970499