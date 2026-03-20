Säsongsanställning - Fastighetsskötare inre och yttre skötsel Jönköping
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet under perioden april/maj till september/oktober 2026.
Hos oss gör du skillnad
Som medarbetare i våra skötselteam kommer du att få ett mångsidigt jobb där du främst arbetar med yttre skötsel, så som gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning men även med städning av lokaler och miljörum. Detta är ett jobb för dig som tycker om att vara ute och har ett genuint trädgårdsintresse. Hos oss är datorn och mobiltelefonen självklara arbetsredskap och varje arbetsorder hanteras digitalt. Eftersom du dagligen kommer träffa en massa människor, ställs det krav på att du är både social och professionell och brinner för att leverera riktigt bra service till våra kunder - de boende i bostadsrättsföreningarna. Du kommer arbeta i Jönköping med omnejd.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Just nu söker vi personer med erfarenhet från fastighetsskötaryrket sedan tidigare. Du är praktiskt lagd, gillar att möta människor och leverera service med ett värmande leende.
Utbildning och tidigare erfarenhet inom trädgårdsarbete är meriterande men inget krav. Då vi arbetar med maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är det en fördel om du har maskinvana sedan tidigare.
Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du beskriver vad du gör för att ge bra kundbemötande.
B-körkort för manuell växellåda och svenska i tal och skrift är ett krav för denna tjänst.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb senast den 2026-04-06. Vi arbetar med löpnade urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor kontakta gruppchef Andreas Axelsson telefon: 036-108456 eller email: andreas.axelsson@riksbyggen.se
och gruppchef Jonas Edberg, telefon: 036-108478 eller email: jonas.edberg@riksbyggen.sePubliceringsdatum2026-03-20Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening
