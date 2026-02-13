Säsongsanställda till fastighetsskötseln på Krambo
2026-02-13
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Krambo AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun.
Vårt uppdrag är att vara Kramfors kommuns bostadspolitiska verktyg för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka boendeintegrationen samt öka valfriheten och inflytandet i boendet. Vi ska ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och andra intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen attraktivare som bostads- och verksamhets ort i regionen.
Vi på Krambo är ALLA en del av hemkänslan!
Affärsmässiga, Lösningsorienterade, Lyhörda och AnsvarstagandeDina arbetsuppgifter
Vi söker fastighetsskötare med känsla för service och gott bemötande. Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med bl.a. gräsklippning, trimning, rondering utomhus och inomhus, buskbeskärning, häckklippning, ogräsrensning mm. I din roll som fastighetsskötare kommer du ha daglig kontakt med våra hyresgäster och vara en del i ett team där ni tillsammans är ansvariga för skötselkvalitén inom ansvarsområdet och att våra hyresgäster känner sig trygga i bostadsområdet. För att trivas i rollen är du glad, positiv och gillar att arbeta utomhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området fastighetsskötsel eller motsvarande erfarenhet men kanske framförallt rätt inställning till att vilja göra ett bra jobb. För att nå resultat och lyckas i arbetet tror vi att du som person är lösningsorienterad, lyhörd och ansvarstagande. Goda kunskaper i svenska är viktigt för kommunikationen inom arbetsgruppen och med våra hyresgäster. Kraven på utveckling och effektivisering av fastighetsskötseln gör att vi söker efter fastighetsskötare med intresse för egen utveckling och för att våga prova nya arbetssätt och metoder. Du har datorvana och fallenhet för teknik och maskiner.
Till de här tjänsterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och eftersom arbetsuppgifterna är fysiskt krävande behöver du vara i god fysisk form. B-körkort ett krav. Övriga körkortsbehörigheter är meriterande.
Lämna in din ansökan till oss idag!
Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Övrig information
Krambo har i denna rekrytering gjort medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krambo AB
(org.nr 559200-9004) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighetsservice, Fastighetsskötsel
Nina Hansen 0612-717742
9741599