Säsongsanställda lokalvårdare till Vemdalen
Sodexo AB / Städarjobb / Härjedalen Visa alla städarjobb i Härjedalen
2026-02-05
Var med och skapa välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka!
Vill du jobba i en miljö där naturen, människorna och verksamheten förändras från dag till dag? Där högsäsong möter högt tempo - och där du får vara med och skapa trygga, välfungerande och välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka?
Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade lokalvårdare till vår verksamhet i Vemdalen. Tillsammans med SkiStar driver vi en spännande satsning där vi ansvarar för lokalvården i fjällstugor och andra lokaler inom deras anläggningar. Det här är en möjlighet för dig som vill ta stort ansvar, bidra till en positiv upplevelse för gästerna och vara med och bygga starka team i en miljö som aldrig står still. Var med på vår resa och skapa minnen och vänner för livet!
Vad du kommer att jobba med:
• Genomföra schemalagda städuppgifter enligt kvalitetsstandard
• Säkerställa att alla ytor är rena, fräscha och inbjudande
• Fylla på förbrukningsmaterial och hålla ordning på lager
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö - för både kollegor och gäster
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att bemöta olika människor
• Noggrannhet, struktur och en stark känsla för kvalitet
• Flexibilitet och stresstålighet - du trivs när tempot är högt
• Förmåga att följa instruktioner och snabbt växla mellan uppgifter
• Du är en lagspelare med positiv energi som smittar av sig
• Giltigt B-körkort
Hos oss får du:
• En unik arbetsmiljö i några av Sveriges mest populära fjälldestinationer
• Vara del av ett engagerat team som jobbar nära SkiStars verksamhet
• Möjlighet till utveckling, ansvar och långsiktigt arbete inom lokalvård
• Vara med och göra skillnad - varje dag, för varje gäst
Om tjänsten
Säsongsanställning med möjlighet till start omgående. Sysselsättningsgrad 100%, där merpraten av arbetet sker under helger. Tjänsten är placerad på site i Vemdalen.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Henrik Lekman, Henrik.Lekman@sodexo.com
Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in ditt intresse!
