Säsongsanställd trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare
Sävar-Holmöns församling / Trädgårdsanläggarjobb / Umeå
2026-01-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Visa alla jobb hos Sävar-Holmöns församling i Umeå
Under perioden maj-oktober 2026 behöver vi förstärkning av en trädgårdsarbetare med känsla för växter och öga för detaljer. Anställningar sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Som säsongsanställd trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare får du vara med och ta hand om vårt gröna kulturarv och se hur kyrkogårdarnas parklika miljöer förändras över säsongen. Ett fantastiskt jobb för dig som tycker om att arbeta utomhus och älskar trädgårdsarbete.
I arbetet med våra kyrkogårdar ingår uppgifter såsom plantering och skötsel av perenner och sommarblommor, ogräsrensning, häckklippning, beskärning och gräsklippning. Vi tar också hand om grönytorna runt församlingens kyrkor och i Klockarbacken, församlingens och Sävarbornas utevardagsrum med odlingslotter, lekytor och utomhusscen.
Du kommer att ha församlingens samtliga kyrkogårdar som arbetsområde och i tjänsten kan viss arbetsledning av sommarpersonal ingå.
Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller har införskaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård eller park. Maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom parkarbete är meriterande.
Du är engagerad, noggrann och har förmåga att arbeta bra både självständigt och i grupp. Det är också viktigt att du är positiv och hanterar stress bra. Eftersom vi på kyrkogårdarna möter människor i både glädje och sorg är det viktigt att du har ett på samma gång professionellt och ödmjukt bemötande.
Körkort med minst B-behörighet är ett krav. God fysik behövs då arbetet stundvis är fysiskt krävande. Du ska vara minst 18 år vid anställningens startdatum.
Omfattning & varaktighet
Heltid 4 maj - 6 november 2026 eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: savar.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävar-Holmöns församling
(org.nr 252004-1282)
Forsells väg 16 (visa karta
)
918 31 SÄVAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Facklig företrädare Kommunal 010-442 96 62 Jobbnummer
9698103