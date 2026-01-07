Säsongsanställd serveringspersonal till Vätterhästens café och restaurang
2026-01-07
I hjärtat av Hästholmen strax utanför Ödeshög i naturskön omgivning nära Vättern och Ombergs naturreservat, ligger Vätterhästens Café och Restaurang. Nuvarande verksamhet är en mindre, familjär restaurang, som sedan 1963 började servera den mytomspunna schnitzeln på menyn, som än idag görs på traditionellt vis. Alla våra maträtter är gjorda från grunden. Se meny på vår hemsida www.vatterhasten.se.
Under säsong från mitten av maj till och med augusti, har vi ett högre tryck och söker nu därför efter visstidsanställd personal till kök på heltid och till servering hel/deltid. Det är meriterande med utbildning inom restaurang och service/turism. För arbete med servering krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Du får gärna ha kunskaper i tyska/franska.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck till våra gäster under lunch & á la carte
Arbete i vårt café/bar med service och kassahantering
Förberedelse inför lunch så som fram och avdukning i restaurangdel, lättare arbete i kallskänk
Torka av bord och se till att hålla rent & snyggt
Rengöring av allmänna ytor och se till att hålla toaletter rena och fräscha
Arbete i diskrum förekommerKvalifikationer
Du har fyllt 18 år och har körkort/bil och/eller kan ta dig till arbetsplatsen de tider som tjänstgöringen omfattar.
Är samarbetsvillig och gillar att arbeta med andra
Är flexibel och klarar av stress
Har glatt humör
Kan överblicka vad som ska göras och prioritera arbetet
Är ordningsam och har vilja att utföra arbetet
Är serviceinriktad
Har god fysik
Välkommen med din ansökan med personligt brev, CV och referenser (OBS! vi svarar endast på kompletta ansökningar och med referenser)
Ansökan med bilagor mejlas till susan.ritheim@outlook.com
. För frågor ta kontakt med Ida Ingvarsson mobil nr 0761-853910 eller Susan Ritheim Olsson mobil nr 0701-443650 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Arbetsgivare Vätterhästen Café & Restaurang AB
Hamngatan 18
599 93 ÖDESHÖG
