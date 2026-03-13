Säsongsanställd projektassistent till forskningsstation Norunda
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-03-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Vi söker en engagerad säsongsanställd vid klimaforskingsstationen Norunda, Björklinge.
Norunda är en av åtta stationer inom ICOS Sweden (www.icos-sweden.se) med sensorer på, och runt, en 100 m hög mast.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar efter behov och kan innehålla:
- stöd av vanlig stationsdrift och kvalitetskontroll
- tillsyn, kalibrering och underhåll av meteorologiska sensorer
- vegetationsinventering
- underhåll av forskningsstationens infrastrukturKvalifikationer
- Gymnasieutbildning med inriktning natur
- Erfarenhet av att arbeta i en upp till 100 m hög mätmast
- Erfarenhet av tillsyn, kalibrering eller underhåll av meteorologiska sensorer
- Samarbetsförmåga och förmåga att strukturera och prioritera arbetsuppgifter effektivt
- Kunna arbeta fysiskt utomhus i alla väderlekar
- Flytante i tal och skrift på svenska och engelska
- B-Körkort
Övriga meriter
- Erfarenhet av att jobba i ett litet team
- Erfarenhet av hanteringen av handverktyg
- Erfarenhet av att jobba i en forskningsomgivning
- Erfarenhet av/kunskap om klimatforskning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet vid fältstationen.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 60% från april till augusti 2026. Önskat startdatum är 13 april eller så snart som möjligt därefter.
Placering: Norunda fältstation, Björklinge, norr om Uppsala
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla
- personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- CV
- övrigt som du önskar åberopa
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/863". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Irene Lehner irene.lehner@mgeo.lu.se irene.lehner@mgeo.lu.se Jobbnummer
9795090