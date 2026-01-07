Säsongsanställd personal till kök och servering, sommaren 2026
Vätterhästen Café & Restaurang AB / Kockjobb / Ödeshög Visa alla kockjobb i Ödeshög
2026-01-07
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vätterhästen Café & Restaurang AB i Ödeshög
I hjärtat av Hästholmen strax utanför Ödeshög i naturskön omgivning nära Vättern och Ombergs naturreservat, ligger Vätterhästens Café och Restaurang. Nuvarande verksamhet är en mindre, familjär restaurang, som sedan 1963 började servera den mytomspunna schnitzeln på menyn, som än idag görs på traditionellt vis. Alla våra maträtter är gjorda från grunden. Se meny på vår hemsida www.vatterhasten.se.
Under säsong från mitten av maj till och med augusti, har vi ett högre tryck och söker nu därför efter visstidsanställd personal till kök på heltid och till servering hel/deltid. Det är meriterande med utbildning inom restaurang och service/turism. För arbete med servering krävs goda kunskaper i svenska och engelska. Du får gärna ha kunskaper i tyska/franska.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Förbereda, tillaga och lägga upp rätter aptitligt
Ta emot beställningar
Tillagning av mat
Varumottagning
Renhållning av kökets alla ytor, hålla det rent & fräscht - egenkontroll av livsmedel
Vara behjälplig med tillredning och bakning av bröd
Arbete i diskrum och bankning av filéer till schnitzel förekommerKvalifikationer
Du har fyllt 18 år och har körkort/bil och/eller kan ta dig till arbetsplatsen de tider som tjänstgöringen omfattar.
Har erfarenhet av matlagning och tycker att det är roligt att laga mat och göra snygga uppläggningar som tilltalar matgästens alla sinnen
Är samarbetsvillig och gillar att arbeta med andra
Är flexibel och klarar av stress
Har glatt humör
Kan överblicka vad som ska göras och prioritera arbetet
Är ordningsam och har vilja att utföra arbetet
Är serviceinriktad
Har god fysik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: susan.ritheim@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock/kökspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vätterhästen Café & Restaurang AB
(org.nr 559467-7931)
Hamngatan 18 (visa karta
)
599 93 ÖDESHÖG Kontakt
Susan Ritheim Olsson susan.ritheim@outlook.com 0701443650 Jobbnummer
9672345