Säsongsanställd parkarbetare till gata/park
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Hallstahammar Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Hallstahammar
2026-01-08
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Om arbetsplatsen
Avdelningen består av 19 medarbetare och tillhör kommunens tekniska förvaltning. Gata/park ansvarar för skötsel och drift av kommunens allmänna platsmark. Vilket innebär arbeten kopplat till grönområden, planteringar,lekplatser samt gator och vägar.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som parkarbetare arbetar du både självständigt och i team med att skapa och underhålla attraktiva utemiljöer för kommunens invånare. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
* Skötsel av grönområden, rabatter och planeringar
* Klippning av gräs och buskar
* Ogräsrensning och plantering
* Sopning och renhållning i parker och längs gång- och cykelvägar
* Tillsyn av lekplatser och enklare reparationer
* Vattning och bevattningssystem
* Andra arbetsuppgifter relaterade till drift och underhållinom gata/park
* Arbetet är fysiskt och sker mestadels utomhus oavsett väderKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för utomhusarbete och skötsel av gröna miljöer
* Är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med att jobba praktiskt
* Har god samarbetsförmåga och trivs i ett arbetslag
* Har B-körkort
* Har kunskaper i maskinhantering (gräsklippare, röjsåg, trimmer m.m.)
* Har trädgårdsutbildning eller motsvarande
* Har tidigare erfarenhet inom park/gata, trädgård eller liknande
* God fysisk arbetsförmåga då arbetet är fysiskt krävande
Meriterande erfarenheter:
* Beskärningskunskaper (av träd förekommande i parkmiljöer)
* God växtkännedom
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
* Ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad i kommunen
* Trevliga kollegor och ett arbetslag med stort engagemang
* En arbetsplats där du får möjlighet att arbeta självständigt och utvecklas i rollen
* Introduktion och handledning vid start
Rekrytering sker löpande så tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298282-2026-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Gata/park-chef
Elvira Jansson elvira.jansson@hallstahammar.se 0220-24018 Jobbnummer
9673419