Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare till Lidhult, Odensjö och Vrå
Ljungby pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Ljungby Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ljungby
2026-02-17
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby pastorat i Ljungby
Vi söker nu en säsongsanställd kyrkogårdsarbetare i Lidhult, Odensjö och Vrå 100 % 7 april - 6 november 2026
Tjänsten omfattar arbetsuppgifterna på kyrkogård/begravningsplats och övriga grönytor. Uppgifter såsom plantering, skötsel av växter, vattning, ogräsrensning, häckklippning, beskärning, trimning, gräsklippning, lövinsamling, gravgrävning.
Vi söker dig som är serviceinriktad och ansvarstagande. Du ska ha lätt för att samarbeta och ha ett bra bemötande mot människor som besöker våra kyrkogårdar. Du har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Önskvärt är att du har utbildning på minst gymnasienivå eller annan likvärdig utbildning. Men erfarenhet inom trädgård, vaktmästeri eller liknande är en merit.
Du blir Svenska kyrkans ansikte utåt på kyrkogården och att kunna möta besökare med värdighet och empati ser vi som grundläggande förutsättningar för arbetet.
Arbetet innebär både arbete självständigt och tillsammans med andra kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare.
Vi arbetar utomhus i alla väder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
Erfarenhet eller utbildning inom grönyteskötsel
Minst b-körkort
Social kompetens, servicekänsla och samarbetsförmåga
Grundläggande förståelse av grönytemaskiner.
Tjänsten förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong LOV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Pastorat
(org.nr 252003-8775), https://admin.svenskakyrkan.se/ljungby/vi-soker-sasongsanstalld-kyrkogardsarbetare
Donationsgatan 2 (visa karta
)
341 35 LJUNGBY Arbetsplats
Skogskyrkogården Kontakt
Kyrkogårds- och fastighetschef
Ida Ekenberg ida.ekenberg@svenskakyrkan.se 0372-671 43 Jobbnummer
9747088