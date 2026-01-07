Säsongsanställd Kyrkogårdsarbetare Hallen och Mörsil mfl
Kyrkogårdarna i Marby, Hallen, Mattmar och Mörsil!
4 st säsongsanställda - sommaren 2026
Arbetsuppgifter: För säsongsanställning gäller kyrkvaktmästaruppgifter, främst yttre men även inre tjänst kan förekomma. Yttre tjänst innebär att Du kommer att arbeta med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter. Inre tjänst handlar om att medverka vid gudstjänster och kyrkliga handlingar samt vid satsningar som berör hela arbetslaget. Du kommer både att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet bedrivs vardagar, men helgtjänstgöring och oregelbunden arbetstid kan förekomma.
Kvalifikationer: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och förtrogenhet med Svenska kyrkan är ett plus. Du ska vara serviceinriktad då vi i vårt arbete kommer i kontakt med många människor. Maskinvana, körkort och bil är nödvändigt. Erfarenhet av och intresse för planteringar och utomhusmiljöer värdesätts. En förutsättning för samtliga tjänster är att man är medlem i Svenska kyrkan.
Upplysningar om tjänsterna:
Vaktmästare Johan Haraldsson telefon 0647-146 52.
Arbetsledare Erik Persson, 0647-611 531.
Tillträde till säsongsanställningarna: maj till augusti, andra tider kan förekomma efter överenskommelse.
Lön och anställningsvillkor: Enligt avtal (Svenska kyrkans avtal). Det finns två platser att utgå från, Hallen och Mörsil. Ange gärna önskemål om placering.
Skicka ansökan till: Ansökan sker via webbformulär på denna länk: www.svenskakyrkan.se/arepastorat/lediga-tjanster
Sista ansökningsdag är 8 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
Byevägen 7 (visa karta
837 41 MÖRSIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Storsjöbygdens församling Kontakt
Kyrkvaktmästare
Johan Haraldsson johan.haraldsson@svenskakyrkan.se 0647-14652 Jobbnummer
