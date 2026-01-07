Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare, Åre församling
Åre pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Åre Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Åre
Kyrkogårdarna i Duved och Åre!
3 st säsongsanställda - sommaren 2026
Arbetsuppgifter: För säsongsanställning gäller kyrkvaktmästaruppgifter, främst yttre men även inre tjänst över hela församlingen. Yttre tjänst innebär att Du kommer att arbeta med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter. Inre tjänst handlar om att medverka vid gudstjänster och kyrkliga handlingar samt vid satsningar som berör hela arbetslaget. Du kommer både att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Helgtjänstgöring och oregelbunden arbetstid kan förekomma.
Kvalifikationer: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och förtrogenhet med Svenska kyrkan är ett plus. Du ska vara serviceinriktad då vi i vårt arbete kommer i kontakt med många människor. Maskinvana är ett plus, körkort och bil är nödvändigt. Erfarenhet av och intresse för planteringar och utomhusmiljöer värdesätts. En förutsättning för samtliga tjänster är att man är medlem i Svenska kyrkan.
Upplysningar om tjänsterna:
Kyrkvaktmästare Niklas Lindberg, 0647-611 991.
Kyrkvaktmästare Andreas Bodén, 0647-611 999.
Församlingsherde Phär Karpas, 0647-618 403.
Tillträde till säsongsanställningarna: maj till september, andra tider kan förekomma efter överenskommelse, tex utifrån sommarlov från utbildning.
Lön och anställningsvillkor: Enligt avtal (Svenska kyrkans avtal)
Skicka ansökan till: Ansökan sker via webbformulär på denna länk: www.svenskakyrkan.se/arepastorat/lediga-tjanster
Sista ansökningsdag är 8 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
(org.nr 252003-9278)
Karolinervägen 24 (visa karta
)
837 71 DUVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre församling Kontakt
Församlingsherde
Phär Karpas phar.karpas@svenskakyrkan.se 0647618403 Jobbnummer
9672418