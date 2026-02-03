Säsongsanställd Fastighetsskötare till Axcell Fastighetspartner i Växjö!
2026-02-03
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Trivs du med ett aktivt arbete, ta ansvar och göra skillnad varje dag? Som säsongsanställd fastighetsskötare hos Axcell Fastighetspartner i Växjö får du en omväxlande vardag med varierade arbetsuppgifter, från skötsel av grönytor till att se till att våra fastigheter alltid känns välkomnande för både hyresgäster och besökare. Här värdesätter vi god service, proffsigt kundbemötande och laganda, och du blir en viktig del av ett team som gillar att hjälpas åt och ha kul på jobbet. Är du redo att bli en del av vår vardag? Vi ser fram emot din ansökan!
"Mitt namn är Magnus och jag arbetar som regionchef på Axcell Fastighetspartner i Växjö. Som chef är jag stöttande och närvarande men ställer även krav att vi tillsammans ska lösa uppgifter. Vi hjälps åt att lösa problemen som uppstår genom dialog eller på plats ute på fältet. Jag söker nu en erfaren och ansvarstagande säsongsarbetande fastighetsskötare till vårt team i Växjö. Är du den vi söker?" - Magnus Ekelöf, Regionchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• skötsel och städning av utvändiga ytor
• trädgårdsarbete
• felavhjälpande åtgärder
• driva mindre förbättringsarbeten
• fastighetsronderingar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande branscher
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet inom trädgårdsskötsel
Som fastighetsskötare hos oss så har du ett engagemang och gillar ordning och reda. Du har en förmåga att arbeta proaktivt och se till att det är snyggt och rent. För dig är service och ansvarskänsla en självklarhet och du är bekväm i att arbeta självständigt. Du gillar att hålla ett högt tempo utan att tumma på kvalité.
Du blir en del av ett positivt team om sex medarbetare i Växjö, där alla arbetar med fastighetsskötsel och utemiljö. Teamet samarbetar nära och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Som fastighetsskötare ansvarar du för ett antal egna fastigheter, men vissa uppgifter utförs även tillsammans i team.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Växjö
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Ekelöf +46470702701
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-03.
