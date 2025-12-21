Säsongsanställd befälhavare till Skärgårdsrederiet
Skärgårdsrederiet Sweden AB / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2025-12-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdsrederiet Sweden AB i Stockholm
Befälhavare Sightseeingtrafik Stockholm 2026
Vill du arbeta på vattnet i hjärtat av Stockholm och vara en del av en verksamhet som växer, utvecklas och sätter gästen i centrum?
Skärgårdsrederiet driver sightseeingtrafik i Stockholms hamn på uppdrag av Red Sightseeing, en del av Enticon.
Vår verksamhet pågår året runt, med högsäsong under sommarhalvåret. Flottan består av sju moderna fartyg som trafikerar allt från Hop On-Hop Off-linjer till charter- och upplevelseturer.
Inför säsongen 2026 söker vi nu en befälhavare för säsongsanställning med möjlighet till förlängning.
Detta befälhavarjobb skiljer sig från många traditionella uppdrag.
Här förväntas du inte bara vara trygg i din befälhavarroll - du är också en aktiv del av gästupplevelsen. Du leder arbetet ombord, samarbetar nära med besättningen och bidrar till att varje tur blir säker, professionell och minnesvärd för våra gäster.Publiceringsdatum2025-12-21Kvalifikationer
Du har:
Fartygsbefäl klass VII inre fart (minimikrav)
CCM - Crowd and Crisis Management
Giltig radiocertifikation
Grundläggande säkerhetsutbildning (STCW Basic Safety)
Giltigt läkarintyg för sjöfolk (STCW Manila)
Maskinbefälsexamen klass VIII
Meriterande:
Erfarenhet av passagerartrafik eller sightseeing
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Vi söker dig som
Är trygg, stabil och självgående i rollen som befälhavare
Har ett naturligt ledarskap och skapar en positiv atmosfär ombord
Trivs med att ha gäster nära och aktivt bidra till deras upplevelse
Gillar variation, samarbete och högt tempo
Sätter säkerheten främst men utan att tappa värmen i bemötandet
Vi erbjuder
Säsongsanställning april-oktober 2026, med möjlighet till förlängning
Lön enligt kollektivavtal (Sjöbefälsföreningen)
En unik arbetsmiljö med Stockholms vackraste vyer
En del av ett modernt rederi med stark lagkänsla och utvecklingsfokus
En roll där du får påverka både säkerhet, drift och gästupplevelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: n.sall@enticon.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: n.sall@enticon.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsrederiet Sweden AB
(org.nr 556957-8981) Kontakt
Duty Manager
Niclas Säll n.sall@enticon.com Jobbnummer
9658301