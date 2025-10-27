Säsongsanställd arbetsledare till Sodexos verksamhet i Gällivare
Sodexo AB / Städarjobb / Gällivare Visa alla städarjobb i Gällivare
2025-10-27
Vi är mer än bara en arbetsgivare
Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Med våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi uppskattar socialt ansvar och samhällsengagemang. Vi bryr oss helt enkelt om varandra och vårt samhälle, och erbjuder trygghet, tillit och glädje.
Upplev midnattssolen och naturen i norr - samtidigt som du leder ett engagerat team!
Vill du prova något nytt och uppleva Lappland? Vi söker dig som vill jobba som arbetsledare under säsong hos Sodexo i Gällivare, där fjäll, norrsken och gruvhistoria möts.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en upplevelse. Vi värdesätter serviceanda, laganda och utveckling och tror på en arbetsplats där du kan vara dig själv.
Om jobbet
Som säsongsanställd arbetsledare leder du ett team inom städning och tvätthantering hos vår kund LKAB - en central aktör i den svenska gruvindustrin.
Du blir en viktig del i att vardagen flyter på i en samhällsbärande verksamhet, samtidigt som du får chansen att leva och arbeta nära naturen.
Dina ansvarsområden:
• Leda och motivera ett team på ca 30 medarbetare
• Säkerställa god arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet
• Planera och följa upp den dagliga driften
• Upprätthålla en positiv relation med kunden
Vi hjälper dig gärna att ordna boende under säsongen!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servicebranschen och ledarskap
• Är trygg, handlingskraftig och lösningsorienterad
• Har ett starkt fokus på kund och kvalitet
• Trivs i ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik
• Har B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Om anställningen
• Säsongsanställning (heltid, dagtid)
• Vi genomför bakgrundskontroll och identitetsvalidering före anställning
• Start: enligt överenskommelse
• Ansök senast: 17 december 2025
Vad vi erbjuder
• Hjälp med boende för dig som kommer utifrån
• En trygg och inkluderande arbetsplats
• Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till fortsatt anställning för rätt person
• Friskvårdsförmåner och fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Redo för ditt nästa äventyr i norr? Skicka in din ansökan redan idag via vårt rekryteringssystem!
Frågor om tjänsten? Kontakta Malin.joensuu@sodexo.com
Observera att alla anställda inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning inleds.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Lön och anställningstid enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Platschef
Malin Joensuu malin.joensuu@sodexo.com Jobbnummer
