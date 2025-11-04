Säsongs-Och Sommarjobb På Lkab 2026
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Processoperatörsjobb / Kiruna Visa alla processoperatörsjobb i Kiruna
2025-11-04
Vi söker vikarier inför sommaren 2026! Vill du ha ett sommarjobb där du får utvecklas, ta ansvar och bidra till framtidens gruvdrift? Hos LKAB får du chansen att jobba i en spännande miljö - både ovan och under jord!
Våra sommarjobb
Vikariaten finns på många olika arbetsplatser i Kiruna, Svappavaara och Malmberget (Gällivare), både ovan och under jord. Vi söker dig som kan börja jobba när som helst under året men senast 15 juni 2026 och är tillgänglig för jobb hela sommaren.
Här nedan finns en lista på de jobb vi erbjuder.
Driftspersonal inom VVS
Driftsoperatör
Elektriker och automationstekniker
Förrådsarbetare
Gruvbyggare
Handledare till ferieungdomar
Industrimontör inom VVS
Laborant och provtagare
Maskinservicetekniker
Mekaniker
Tekniker inom gruvmätning
Tekniker inom bergsäkerhet
Läs om de olika rollerna på vår sida för Sommarjobb. Du kan även klicka på "ansök via extern webbplats" och i annonsen finns länkar till mer information om de olika jobben. Där finns också information om olika krav vi ställer för respektive jobb.
Det här har du med dig
Fyllt 18 år i god tid innan ditt vikariat börjar
B-körkort för manuell växellåda
Behärska svenska språket i tal och skrift
Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav för att bli tillsvidareanställd på LKAB men för sommarvikariat är det meriterande
Påbörjad eller slutförd teknisk utbildning på universitet eller högskola (meriterande för vissa av tjänsterna)
Arbetslivserfarenhet från liknande arbeten (meriterande)
Högt säkerhetsfokus, är noggrann och trivs med att ta ansvar
Du gillar att samarbeta med dina kollegor och bidra till ett tryggt och effektivt arbetsflöde
Information om din ansökan
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor som grund för vårt urval. Det innebär att du inte behöver skicka in något CV eller personligt brev. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det därför viktigt att du svarar utförligt och noggrant på urvalsfrågorna.
Bostadssituationen på våra verksamhetsorter är svår och för att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi information om din tillgång till boende på orten. Vi prioriterar de kandidater som har tillgång till boende.
Rekryteringsprocessen
Vi använder en noggrann urvalsprocess för att säkerställa att du har rätt förutsättningar för jobbet och för att ge dig en rättvis chans att visa vad du kan.Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Du svarar på urvalsfrågor direkt i ansökan. CV och personligt brev behövs inte.
Telefonintervju
Du får boka en kort intervju med rekryterare där vi stämmer av praktiska förutsättningar och ställer kompetensbaserade frågor för att förstå dig bättre som person.
Referenstagning
Vi kontaktar referenser digitalt genom Refapp och ber dig bifoga bild på godkända gymnasiebetyg och fram- och baksida på ditt körkort.
Slutintervju
Du blir kallad till en slutintervju med rekryterande chef, digitalt eller fysiskt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi har behov av många semestervikarier och rekryteringsprocessen kan därför pågå fram till maj 2026.
Har du frågor kring sommarjobb eller din ansökan? Läs vanliga frågor och svar här: Frågor och svar om sommarjobb på LKAB
Start: Senast 15 juni 2026. Kan du börja 16 juni eller senare kommer vi tyvärr inte kunna ta emot din ansökan.
Plats: Kiruna, Svappavaara och Malmberget (Gällivare)
Omfattning: Heltid, semestervikariat till och med augusti 2026
Arbetstider: Som vikarie jobbar du heltid. Alla jobb har olika skiftgångar som inkluderar förmiddagar, eftermiddagar och nätter. Vid skiftgång som inkluderar natt förekommer nattarbete oftast var femte vecka. Enbart dagtidsarbete förekommer på vissa av våra tjänster. I din ansökan får du ange vilken skiftform du föredrar.
Kontakta oss
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta oss på rekrytering@lkab.com
Fackliga kontaktpersoner IF Metall:
Facklig kontakt Malmberget: Tomas Larsson, thomas.l.larsson@lkab.com
Facklig kontakt Kiruna: Anders Elenius, anders.elenius@lkab.com
Facklig kontakt Svappavaara: Peter Nordström, peter.nordstrom@lkab.com
Fackliga kontaktpersoner Unionen, Ledarna, Akademikerföreningen:
Kiruna/Svappavaara
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16 Så ansöker du
