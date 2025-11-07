Säsongs och sommarjobb Bergarbetare 2026
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Gruv- och metallurgijobb / Gällivare Visa alla gruv- och metallurgijobb i Gällivare
2025-11-07
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker vikarierande Bergarbetare inför våren och sommaren 2026!
Vi söker nu vikarierande Bergarbetare till våra underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. Här får du möjlighet att lära dig ett viktigt moment i gruvdriften - som till exempel bergförstärkning, borrning eller sprängning - och utveckla ditt tekniska kunnande i en unik arbetsmiljö. Introduktion sker under år 2026, med start mellan januari och maj.
Om tjänsterna
Nu söker vi vikarierande Bergarbetare till Kiruna och Malmberget, för att ersätta ordinarie personal under sommaren. För att lära dig arbetet behöver du ha möjlighet att börja tidigast i januari och senast i maj. Som Bergarbetare kan du arbeta på många olika platser i våra underjordsgruvor med varierande arbetsuppgifter som är viktiga för gruvdriften. Jobbet kan innebära att borra och säkra berg, spränga bergmassor eller underhålla och serva produktionsområden. Arbetet sker under jord och du får utveckla ditt praktiska och tekniska kunnande. Bergarbetaryrket erbjuder många olika inriktningar och är en viktig del av gruvindustrins dagliga verksamhet.
Olika arbetsområden
Produktionsborrning/Rasborrning (Kiruna, Gällivare)
Rasborrningens arbetsuppgifter omfattar produktionsborrning, det innebär att man skapar borrhål där laddningen ska ladda och skjuta lös sten åt lastningen. Detta görs antingen från ett kontrollrum eller i en kur beläget under jord. I arbetsuppgifterna ingår även flytt av borrigg, byte av borrkronor samt daglig tillsyn vilket görs ute på produktionsområden där riggen står.
Specialborrning (Kiruna)
Specialborrningen har till uppgift att utföra borrning av specialhål och hålrensning på uppdrag av övriga arbetsgrupper. Arbetets karaktär varierar eftersom både planerade och akuta jobb utförs. Specialborrningen är en liten arbetsgrupp som har hela gruvan som sitt arbetsområde.
Ortdrivning/Tillredning (Kiruna)
Ortdrivningen arbetar med att borra och säkra berget under jord. Tillredningens främsta uppgift är att driva tunnlar samt förstärka bergväggarna för en säker arbetsmiljö på produktionsområdena. Tjänsten som bergarbetare på Ortdrivningen består av att framföra borr- och bultrigg men också enklare reparationer och felsökning av maskinen du framför.
Laddning (Kiruna, Gällivare)
Laddningens främsta arbetsuppgift är att ladda och skjuta sprängmedelssalvor i borrhålen som rasborrningen, ortdrivningen och specialborrningen har skapat. Skrotningens främsta uppgift är att besikta och säkra berget för övriga arbetsplatser. Som vikarie genomför du arbetet både på laddningen och skrotningen tillsammans med en erfaren kollega.
Skivservice (Kiruna)
Skivservice fungerar som en serviceorganisation till gruvan. Arbetsplatsens uppdrag är att bygga, serva och underhålla produktionsområdena. I rollen som bergarbetare på Skivservice kommer du ha många och varierande arbetsuppgifter. Exempel på detta kan vara att bärga Lastningens lastmaskiner, agera transportledare, sätta upp kabelskydd och utföra daglig tillsyn på produktionsområden.
Styrcentralen (Gällivare)
Som driftsoperatör under jord är du en viktig del i att se till så anläggningarna under jord fungerar som de ska. Dina främsta arbetsuppgifter är att rycka ut vid akuta driftstörningar, rensning, spolning, skottning och enklare mek-jobb.
Läs mer om rollerna här: https://lkab.com/jobba-med-oss/sommarjobb-pa-lkab/
Det här har du med dig
Ett starkt säkerhetsmedvetande och förmåga att behålla lugnet i pressade situationer
God samarbets- och kommunikationsförmåga samt trivs med att arbeta tillsammans med andra
Förmåga att ta stort eget ansvar och arbeta självständigt
En positiv inställning och drivkraft att arbeta mot uppsatta mål
Engagemang och en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker
Grundkrav
B-körkort för manuell växellåda (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav för att bli tillsvidareanställd på LKAB men för sommarvikariat är det meriterande
Erfarenhet av att arbeta under jord och med mobila maskiner är meriterande
Erfarenhet av arbete med sprängmedel eller sprängkort är meriterande
Information om ansökan
Rekryteringsprocessen pågår från oktober 2025 till början av 2026. Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bostadssituationen i Malmfälten är svår och för att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi information om din tillgång till boende på verksamhetsorten.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor som grund för vårt urval. Det innebär att du inte behöver skicka in något CV eller personligt brev. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det därför viktigt att du svarar utförligt och noggrant på urvalsfrågorna.
Kontakta oss
Facklig kontakt Malmberget: Tomas Larsson, thomas.l.larsson@lkab.com
Facklig kontakt Kiruna: Anders Elenius, anders.elenius@lkab.com
För mer information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: rekrytering@lkab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/jobba-med-oss/sommarjobb-pa-lkab/
Vitåfors Industriområde (visa karta
)
983 41 KOSKULLSKULLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmberget Jobbnummer
9592971