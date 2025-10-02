Säsongs - och sommarjobb Maskinförare, lastare och chaufförer 2025/2026
2025-10-02
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
Vi söker vikarierande maskinförare, lastmaskinförare och chaufförer inför våren och sommaren 2026!
Vill du arbeta som maskinförare eller chaufför - ovan eller under jord - och bidra med din insats när ordinarie personal har semester? Då kan detta vara något för dig! I och med utbildning och upplärningstid tillsätts tjänsterna redan under 2025 och början av 2026. Rollerna är fördelade på olika arbetsplatser och med olika inriktningar - Du kommer få ange i ansökningsformuläret vilka roller som passar dig bäst, utifrån ditt intresse, ort du vill arbeta på, startdatum och krav för rollen.
Lastmaskinsförare i Kiruna
Som Lastmaskinsförare i Kiruna ansvarar du för lastning av malm från rassalvor till schakt, både manuellt och via fjärrstyrda maskiner. Vi använder både traditionella lastmaskiner som körs direkt på plats och fjärrstyrda maskiner som opereras från en styrcentral 1 365 meter under jord. I din roll kommer du att arbeta med båda metoderna.
Utbildningsstarter: Från vecka 2, 2026
Plats: Kiruna, under jord.
Skift: Delvis dagtid under utbildning, därefter skiftgång med förmiddag, eftermiddag och ledigvecka.
Krav: Utöver grundläggande kvalifikationer krävs ingen specifik erfarenhet, men tidigare arbete inom gruvmiljö samt erfarenhet av att köra maskiner ses som meriterande.
Du kommer börja med en 10 veckor lång betald utbildning som omfattar både teori och handledarledd praktik. När utbildningen är genomförd är du välkommen tillbaka i juni inför sommarperioden, vilket kan innebära ett uppehåll mellan utbildning och vikariat. Vi behöver därför vikarier som är tillgängliga och kan börja utbildningen under hösten/våren 2026. Uppge i din ansökan vilken period som skulle passa dig bäst.
Lastmaskinförare och Bergtruckförare i Malmberget
Som Lastmaskinförare kör du våra lastmaskiner i gruvan och lastar berg till schakt eller på lastbil. Som Bergtruckförare tar du vid och kör det lastade berget från tapp till kross.
Utbildningsstarter: Från vecka 44, 2025.
Plats: Malmberget, under jord.
Skift: 7 dagar jobb, 7 dagar ledig, förmiddag och eftermiddag.
Krav: Utöver grundläggande kvalifikationer krävs ingen specifik erfarenhet, men tidigare arbete inom gruvmiljö samt erfarenhet av att köra tunga maskiner ses som meriterande.
Som Lastmaskinförare kommer du börja med en 10 veckor lång betald utbildning som omfattar både teori och handledarledd praktik. Utbildningen till bergtruckförare är 7 veckor och påbörjas under samma period. När utbildningen är genomförd är du välkommen tillbaka i juni inför sommarperioden, vilket kan innebära ett glapp mellan utbildning och vikariat. Vi behöver därför vikarier som är tillgängliga och kan börja utbildningen under hösten/våren 2026. Uppge i din ansökan vilken period som skulle passa dig bäst.
C-chaufförer Kiruna
Rollen som C-chaufför omfattar tung transport och leverans av material, det vill säga att du kommer att köra lastbil eller hjullastare. Arbetet innebär bland annat transport från ovan jord till under jord.
Start: April/maj
Plats: Kiruna, ovan och under jord
Skift: Förmiddag, eftermiddag och ledigvecka
Krav utöver grundläggande kvalifikationer:
C-körkort och YKB är ett krav
Hjullastarutbildning är meriterande
Tidigare erfarenhet av att köra lastbil och hjullastare är meriterande
ADR Adr Grund, ADR tank samt ADR klass 1 är meriterande
Maskinförare till Bergförstärkning
Som vikarierande Maskinförare på Bergförstärkningen ansvarar du för att säkerställa materialförsörjning till gruvans tillrednings- och förstärkningsriggar under jord. Din huvudsakliga uppgift är att transportera material till riggar med hjälp av lastbil och hjullastare, bl.a. cement, borrstänger/bult och hydraulolja. Du kommer vid behov, assistera maskinoperatörer och servicemän vid exempelvis slangbyten och skarvning av vattenslangar, utföra enklare mekaniska uppgifter och hantera en del tunga lyft.
Start: Januari eller enligt överenskommelse
Plats: Malmberget, under jord
Skift: Jobb 7 dagar och ledig 7, förmiddag och eftermiddag.
Krav: För denna roll krävs, utöver grundläggande kvalifikationer, erfarenhet av att köra hjullastare och lastbil - gärna i gruvmiljö. Du bör även ha grundläggande mekaniska kunskaper och vara van vid att hantera tunga lyft.
Maskinförare till Vägunderhåll
Som Maskinförare inom vägunderhåll får du arbeta med de maskiner du redan har erfarenhet av, samtidigt som du erbjuds möjlighet att lära dig att hantera fler olika maskintyper. Huvudsakliga arbetsuppgifter som maskinförare är att arbeta med vägunderhåll, nyanläggning och underhåll av vägar, manuellt och maskinellt samt dräneringsarbete och pumpbyten i vår underjordsgruva.
Start: senast april
Plats: Malmberget, under jord
Skift: Förmiddag, eftermiddag och ledigvecka.
Krav: För denna roll krävs, utöver grundläggande kvalifikationer, att du har förarbevis eller erfarenhet av att köra lastbil och hjullastare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra väghyvel, traktorgrävare - eller innehar C-körkort.
Det här har du med dig för samtliga roller
Ett starkt säkerhetsmedvetande och förmåga att behålla lugnet i pressade situationer
God samarbets- och kommunikationsförmåga samt trivs med att arbeta tillsammans med andra
Förmåga att ta stort eget ansvar och arbeta självständigt
En positiv inställning och drivkraft att arbeta mot uppsatta mål
Engagemang och en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker
Grundkrav för samtliga roller
B-körkort för manuell växellåda (krav)
Goda kunskap i svenska, både tal och skrift (krav)
Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav för att bli tillsvidareanställd på LKAB men för sommarvikariat är det meriterande
Information om ansökan
Rekryteringsprocessen pågår från september 2025 till början av 2026. Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bostadssituationen i Malmfälten är svår och för att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi information om din tillgång till boende på verksamhetsorten.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor som grund för vårt urval. Det innebär att du inte behöver skicka in något CV eller personligt brev. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det därför viktigt att du svarar utförligt och noggrant på urvalsfrågorna.
Kontakta oss
Facklig kontakt Malmberget: Tomas Larsson, thomas.l.larsson@lkab.com
Facklig kontakt Kiruna: Anders Elenius, anders.elenius@lkab.com
För mer information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: rekrytering@lkab.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Luossavaara-Kiirunavaara AB
För detta jobb krävs körkort.
