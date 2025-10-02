Säsongs - och sommarjobb Maskinförare, lastare och chaufförer 2025/2026
2025-10-02
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker vikarierande maskinförare, lastmaskinförare och chaufförer inför våren och sommaren 2026!
Vill du arbeta som maskinförare eller chaufför - ovan eller under jord - och bidra med din insats när ordinarie personal har semester? Då kan detta vara något för dig! I och med utbildning och upplärningstid tillsätts tjänsterna redan under 2025 och början av 2026. Rollerna är fördelade på olika arbetsplatser och med olika inriktningar - Du kommer få ange i ansökningsformuläret vilka roller som passar dig bäst, utifrån ditt intresse, ort du vill arbeta på, startdatum och krav för rollen.
Läs om de olika rollerna här:
Våra sommarjobb - LKAB
Lastmaskinförare i Kiruna
Utbildningsstarter: Från vecka 2.
Plats: Kiruna, under jord.
Skift: Delvis dagtid under utbildning, därefter skiftgång med förmiddag, eftermiddag och ledigvecka.
Krav: Utöver grundläggande kvalifikationer krävs ingen specifik erfarenhet, men tidigare arbete inom gruvmiljö samt erfarenhet av att köra maskiner ses som meriterande.
Du kommer börja med en 10 veckor lång betald utbildning som omfattar både teori och handledarledd praktik. När utbildningen är genomförd är du välkommen tillbaka i juni inför sommarperioden, vilket kan innebära ett uppehåll mellan utbildning och vikariat. Vi behöver därför vikarier som är tillgängliga och kan börja utbildningen under hösten/våren 2026. Uppge i din ansökan vilken period som skulle passa dig bäst.
Lastmaskinförare och Bergtruckförare i Malmberget
Utbildningsstarter: Från vecka 44.
Plats: Malmberget, under jord.
Skift: 7 dagar jobb, 7 dagar ledig, förmiddag och eftermiddag.
Krav: Utöver grundläggande kvalifikationer krävs ingen specifik erfarenhet, men tidigare arbete inom gruvmiljö samt erfarenhet av att köra tunga maskiner ses som meriterande.
Som Lastmaskinförare kommer du börja med en 10 veckor lång betald utbildning som omfattar både teori och handledarledd praktik. Utbildningen till bergtruckförare är 7 veckor och påbörjas under samma period. När utbildningen är genomförd är du välkommen tillbaka i juni inför sommarperioden, vilket kan innebära ett glapp mellan utbildning och vikariat. Vi behöver därför vikarier som är tillgängliga och kan börja utbildningen under hösten/våren 2026. Uppge i din ansökan vilken period som skulle passa dig bäst.
C-chaufförer Kiruna
Start: April/maj
Plats: Kiruna, ovan och under jord
Skift: Förmiddag, eftermiddag och ledigvecka
Krav utöver grundläggande kvalifikationer:
- C-körkort och YKB är ett krav
- Hjullastarutbildning är meriterande
- Tidigare erfarenhet av att köra lastbil och hjullastare är meriterande
- ADR Adr Grund, ADR tank samt ADR klass 1 är meriterande
Maskinförare till Bergförstärkning
Start: Januari eller enligt överenskommelse
Plats: Malmberget, under jord
Skift: Jobb 7 dagar och ledig 7, förmiddag och eftermiddag.
Krav: För denna roll krävs, utöver grundläggande kvalifikationer, erfarenhet av att köra hjullastare och lastbil - gärna i gruvmiljö. Du bör även ha grundläggande mekaniska kunskaper och vara van vid att hantera tunga lyft.
Maskinförare till Vägunderhåll
Start: senast april
Plats: Malmberget, under jord
Skift: Förmiddag, eftermiddag och ledigvecka.
Krav: För denna roll krävs, utöver grundläggande kvalifikationer, att du har förarbevis eller erfarenhet av att köra lastbil och hjullastare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra väghyvel, traktorgrävare - eller innehar C-körkort.
Det här har du med dig för samtliga roller
- Ett starkt säkerhetsmedvetande och förmåga att behålla lugnet i pressade situationer
- God samarbets- och kommunikationsförmåga samt trivs med att arbeta tillsammans med andra
- Förmåga att ta stort eget ansvar och arbeta självständigt
- En positiv inställning och drivkraft att arbeta mot uppsatta mål
- En stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker
Grundkrav för samtliga roller
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Goda kunskap i svenska, både tal och skrift (krav)
- Fullständiga gymnasiebetyg är ett krav för att bli tillsvidareanställd på LKAB men för sommarvikariat är det meriterande
Information om ansökan
Rekryteringsprocessen pågår från september 2025 till början av 2026. Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bostadssituationen i Malmfälten är svår och för att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi information om din tillgång till boende på verksamhetsorten.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor som grund för vårt urval. Det innebär att du inte behöver skicka in något CV eller personligt brev. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det därför viktigt att du svarar utförligt och noggrant på urvalsfrågorna.
Kontakta oss
Facklig kontakt Malmberget: Tomas Larsson, thomas.l.larsson@lkab.com
Facklig kontakt Kiruna: Anders Elenius, anders.elenius@lkab.com
För mer information om rekryteringsprocessen vänligen kontakta: rekrytering@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
