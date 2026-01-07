Säsong och ferie, kyrkogårdsarbetare, Kall och Undersåker





Kyrkogårdarna i Kall och Undersåker!
Flera Säsongsanställda (18 år och äldre) och feriearbetare (16-18 år) sommaren 2026
Arbetsuppgifter säsongsanställda: För säsongsanställning gäller kyrkvaktmästaruppgifter, främst yttre men även inre tjänst över hela församlingen. Yttre tjänst innebär att Du kommer att arbeta med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter. Inre tjänst handlar om att medverka vid gudstjänster och kyrkliga handlingar samt vid satsningar som berör hela arbetslaget. Du kommer både att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Helgtjänstgöring och oregelbunden arbetstid kan förekomma.
Arbetsuppgifter ferieanställda: För feriearbetare gäller enklare skötseluppgifter på kyrkogårdarna utifrån arbetsmiljöverkets regelverk.
Kvalifikationer säsongsanställda: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och förtrogenhet med Svenska kyrkan är ett plus. Du ska vara serviceinriktad då vi i vårt arbete kommer i kontakt med många människor. Maskinvana, körkort och bil är nödvändigt. Erfarenhet av och intresse för planteringar och utomhusmiljöer värdesätts. En förutsättning för samtliga tjänster är att man är medlem i Svenska kyrkan.
Feriearbetare: Du ska fylla 16 år det året du får söka. Perioderna är på 3 veckor för sommarjobb och perioderna är:
• Period 1: v25,26,27. Måndag 15 juni - 3 juli
• Period 2: v28,29,30. Måndag 6 juli - 24 juli
• Period 3: v31,32,33. Måndag 27 juli- 14 augusti
Upplysningar om tjänsterna:
Kyrkvaktmästare Björn Hammarfjäll tel 0647-31271.
Församlingsherde Sven-Erik Jönsson tel 0647-611712.
Tillträde till säsongsanställningarna: maj till september, andra tider kan förekomma efter överenskommelse.
Lön och anställningsvillkor: Enligt avtal (Svenska kyrkans avtal)
Skicka ansökan till: Ansökan sker via webbformulär på denna länk: www.svenskakyrkan.se/arepastorat/lediga-tjanster
Sista ansökningsdag är 8 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
(org.nr 252003-9278)
Kyrkvägen 2 (visa karta
)
837 31 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Undersåker och Kalls församlingar Kontakt
Församlingsherde
Sven-Erik Jönsson sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se 0647611712 Jobbnummer
9672437