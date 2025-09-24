SAS-utvecklare till nationella hälsodataregister
2025-09-24
Är du redo att ta ett strategiskt ansvar för Sveriges hälsodataregister och bidra till att förbättra vården på nationell nivå? Vi söker dig som vill medverka till att Sveriges hälso- och sjukvårdsdata och statistik ska fortsätta vara i världsklass.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som SAS-utvecklare ingår du i enheten för register som ansvarar för inrapportering, förvaltning och vidareutveckling av stora hälsodata- och socialtjänstregister med sekretessbelagda data, exempelvis Patientregistret och Dödsorsaksregistret. Vi tar emot socialtjänst- och hälsodata från olika uppgiftslämnare, främst kommuner och regioner, men även privata aktörer. Våra register används för att analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten på nationell nivå.
I rollen har du det övergripande ansvaret för några av våra register, vilket innebär att du ansvarar både för förvaltning och utveckling av registren. Du arbetar med kvalitetssäkring av inkommande data genom att bygga inläsningsprogram och kontroller, och du dokumenterar och arbetar löpande med registervård. Du deltar även i avdelningens kvalitetsarbete kring registerna. Du ingår i ett team med övriga huvudansvariga där ni gemensamt prioriterar, bollar lösningsförslag och ansvarar för att våra interna och externa intressenter kan ta del av register av hög kvalitet. På enheten arbetar vi huvudsakligen med programvaror från SAS Institute, men också med skriptprogrammering.
För att lyckas med uppgiften behöver du ha en tät dialog med främst våra statistiker som är viktiga kravställare. Du bidrar även med din expertkunskap internt och externt.
Som myndighet befinner vi oss mitt i en digitaliseringsresa samtidigt som det händer mycket inom hälsodataområdet med många nya spännande uppdrag. Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och dela denna resa med oss, där vi tillsammans gör verklig skillnad.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas i rollen är det viktigt att du är en lagspelare med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har god problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt med kvalitet i fokus. Tillsammans med dina kollegor tar du ansvar för helheten, samtidigt som du med ett eget driv, för arbetet framåt inom ditt ansvarsområde. Du kan även vid behov leda andra. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis med inriktning mot programmering, systemvetenskap eller kunskap förvärvad i arbetslivet som bedöms likvärdig
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• minst 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet av självständigt arbete som systemutvecklare i SAS
• praktisk erfarenhet av databaser och SQL-programmering
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att tolka användares behov och förmåga att omvandla behov till konkreta lösningar
• kunskap om hantering av sekretessbelagda data
• erfarenhet av enhets- och systemtester
• erfarenhet av att hantera stora datamängder
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning i sex månader. Din tjänstetitel blir utredare med placering i våra lokaler på Västerbroplan i Stockholm. Distansarbete är inte möjligt i denna tjänst i dagsläget.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Alexandra Falke Alexandra.Falke@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara Renberg klara.renberg@socialstyrelsen.se
.
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakt angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober. Ersättning
