Sas Utvecklare Till Bank Med Erfarenhet Av Viya4 Och Di Studio
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT och tech. Vi hjälper kunder i finans och industri att stärka sina team med rätt kompetens. Hos oss får du en personlig och transparent process samt uppdrag där din specialistkunskap gör verklig skillnad.Dina arbetsuppgifter
Delta i ett team som moderniserar och förflyttar en befintlig SAS FCP lösning till VIYA4
Utveckla, anpassa och underhålla SAS program och dataflöden i SAS DI Studio och på VIYA4 plattformen
Medverka i planering, genomförande och kvalitetssäkring av migreringen
Bidra med best practices, dokumentation och kunskapsdelning till teamet
Arbeta nära verksamhet och utveckling för att säkerställa prestanda, stabilitet och spårbarhet i lösningarna
Plats: Stockholm
Kvalifikationer (Ska-krav)
Gedigen erfarenhet av SAS programmering
Mycket god erfarenhet av SAS DI Studio
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och driva arbetet framåt
Minst 3 års relevant erfarenhet inom området och deltagit i liknande uppdrag
Meriterande (Bra att ha)
Praktisk erfarenhet av migrering eller förflyttning till SAS VIYA4
Erfarenhet av FCP området inom bank eller finans
Vana att agera förebild och stöd för mer juniora utvecklareSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "SAS utvecklare till bank med erfarenhet av VIYA4 och DI Studio (13094)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9536316